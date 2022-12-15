改詞「粗口版國歌」辱國旗 認4罪青年判入教導所

被告徐凱駿承認「作出一項或多項具煽動意圖的作為」、「意圖侮辱國歌而故意發布經篡改的國歌歌詞」、「意圖侮辱國歌而故意發布以任何方式侮辱國歌的情况」及「意圖侮辱國旗而故意發布侮辱國旗的情况」共4罪。有被告女親友聞判後激動抽泣。

官斥踐踏國家民族尊嚴損人民情感

辯方求情時表示，當時年僅16歲的被告不成熟才犯案，他無強烈政治理念；其成長經歷不平坦，他生於單親家庭，海外留學時遭受欺凌，他就本案事隔多時被捕。辯方續指，被告母親曾做手術並在家中休養，望法庭考慮被告悔意，判處更生或勞教中心。

求情稱不成熟 無強烈政治理念

蘇官判刑時表示，被告於2020年5月至今年9月，在4個網上平台發表29則內容，以聲音、影像和文字煽動及侮辱國歌國旗，相關內容在網絡迅速廣傳及延續。涉案內容以反政權為主，以粗言辱罵國家領導人和內地人，並提倡港獨；篡改國歌國旗主調是引起挑撥仇恨，如不及早遏止，會引致社會分裂和不穩。

倘暴力奏效不譴責 官指思維歪曲

蘇官引述報告稱，被告患專注力失調及曾濫藥，他一時貪玩和不滿社會而犯案，亦參與過反修例活動，表示不認同暴力，但若示威奏效則不會對此譴責，可見有以暴力改變社會的「歪曲思維」。蘇官考慮到需矯正其價值觀及提供職業培訓，判更生或勞教中心不足以反映嚴重性，最終判入教導所。

【案件編號：WKCC 3506/22】