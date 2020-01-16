控方申557「立場文」列表呈堂 稱警遲報「對控方先係失利」

案件上月開審，控方審訊期間才翻出多達557篇沒交予辯方的「立場」網站文章。辯方爭議控方延遲披露該557篇文章，警方亦未能說出調查過程檢視過的文章總數，令實際存在的文章數目「永遠不見天日」，辯方無法以其他文章內容持平為抗辯理由。

擬分4類：

初選案國安法相關林彥邦英國分部

控方昨日申請呈遞列出557篇新增文章的附表，列出控方認為涉及煽動或偏頗的文章，並分為4類：35+初選案、與國安法相關、「立場新聞」時任採訪主任林彥邦、「立場新聞」英國分部。控方稱太遲披露文章反而對控方不公，若早知有這批文章，控方可能不止揀選本案提控的17篇文章，希望法庭分析延遲披露的證物，「係咪真係對辯方咁唔公道」。

另欲呈博客懲教探訪紀錄 官拒絕

辯方另一理據是，立場網站在被告被捕後停運，辯方無法找回網站上可能對辯方有利的證據。控方則引述警方證據稱，關掉立場辦公室的伺服器後，仍能瀏覽立場網站，即並非警方取走伺服器，令辯方無法取回文章。控方冀呈上懲教署探訪紀錄，指兩名被告獲同事、涉案博客作者探訪，證明他們有機會經他人索取立場網站的文章。

官：辯方須舉證無法取回文章

控方又申請呈遞一份曾經草擬的承認事實，當中辯方曾列出立場網站文章的總數，可見辯方其實掌握所有文章。辯方解釋，上述文章總數是根據網民自發保存的立場文章數目，控方稱未能確認網上文章是否屬實，而辯方後來亦發現數目出錯，故不能肯定其真確性。主審法官郭偉健質疑，既然辯方提議列文章總數為承認事實，「即係你相信你有能力攞到嗰一千幾百份（文章）」，重申辯方須舉證他們無法取回文章。

辯方回應，雙方最終沒將文章總數放入承認事實，當中的交涉過程欠法理基礎呈堂；又強調永久終止聆訊的重點，是警方還蒐集過更多數目不明的文章，才篩選至557篇，惟其餘文章「講唔到、唔見咗」，若警方嚴謹蒐證，便不會剝奪辯方的抗辯機會。

辯方：警所蒐文章遠超557篇

其餘「唔見咗」礙抗辯

郭官最終認為探訪紀錄無助考慮本案議題，拒絕呈堂；其餘證據則容後處理。審訊下周一（19日）續，兩被告續准保釋。

【案件編號：DCCC 265/22】

明報記者

（立場新聞案）