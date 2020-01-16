控方申557「立場文」列表呈堂 稱警遲報「對控方先係失利」

【明報專訊】前「立場新聞」總編輯鍾沛權、時任署任總編輯林紹桐及立場新聞所屬母公司涉串謀發表煽動刊物案，昨於區域法院續訊，處理辯方永久終止聆訊申請。控方指新披露的557篇文章包括涉嫌煽動刊物，控方已不能納作檢控基礎，「其實對控方先至係失利」。辯方重申，重點是警方無法交出檢視過的所有文章，導致審訊不公。
案件上月開審，控方審訊期間才翻出多達557篇沒交予辯方的「立場」網站文章。辯方爭議控方延遲披露該557篇文章，警方亦未能說出調查過程檢視過的文章總數，令實際存在的文章數目「永遠不見天日」，辯方無法以其他文章內容持平為抗辯理由。
擬分4類：
初選案國安法相關林彥邦英國分部
控方昨日申請呈遞列出557篇新增文章的附表，列出控方認為涉及煽動或偏頗的文章，並分為4類：35+初選案、與國安法相關、「立場新聞」時任採訪主任林彥邦、「立場新聞」英國分部。控方稱太遲披露文章反而對控方不公，若早知有這批文章，控方可能不止揀選本案提控的17篇文章，希望法庭分析延遲披露的證物，「係咪真係對辯方咁唔公道」。
另欲呈博客懲教探訪紀錄 官拒絕
辯方另一理據是，立場網站在被告被捕後停運，辯方無法找回網站上可能對辯方有利的證據。控方則引述警方證據稱，關掉立場辦公室的伺服器後，仍能瀏覽立場網站，即並非警方取走伺服器，令辯方無法取回文章。控方冀呈上懲教署探訪紀錄，指兩名被告獲同事、涉案博客作者探訪，證明他們有機會經他人索取立場網站的文章。
官：辯方須舉證無法取回文章
控方又申請呈遞一份曾經草擬的承認事實，當中辯方曾列出立場網站文章的總數，可見辯方其實掌握所有文章。辯方解釋，上述文章總數是根據網民自發保存的立場文章數目，控方稱未能確認網上文章是否屬實，而辯方後來亦發現數目出錯，故不能肯定其真確性。主審法官郭偉健質疑，既然辯方提議列文章總數為承認事實，「即係你相信你有能力攞到嗰一千幾百份（文章）」，重申辯方須舉證他們無法取回文章。
辯方回應，雙方最終沒將文章總數放入承認事實，當中的交涉過程欠法理基礎呈堂；又強調永久終止聆訊的重點，是警方還蒐集過更多數目不明的文章，才篩選至557篇，惟其餘文章「講唔到、唔見咗」，若警方嚴謹蒐證，便不會剝奪辯方的抗辯機會。
辯方：警所蒐文章遠超557篇
其餘「唔見咗」礙抗辯
郭官最終認為探訪紀錄無助考慮本案議題，拒絕呈堂；其餘證據則容後處理。審訊下周一（19日）續，兩被告續准保釋。
【案件編號：DCCC 265/22】
明報記者
（立場新聞案）
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