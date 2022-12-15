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確診者安心紀錄存7年 私隱署：無法定時限

【明報專訊】政府昨起撤銷市民進入處所後須掃描「安心出行」場所二維碼的要求。據安心出行「個人資料聲明」，提到使用者如屬新冠確診患者，「經『安心出行』流動應用程式上傳至衛生署的出行紀錄將保存最少7年」。個人資料私隱專員公署昨回覆本報查詢，稱《私隱條例》沒就資料保留定立時限，但資料使用者須採取所有切實可行的步驟，「確保個人資料的保存時間不超過達至原來目的實際所需」。選委會界別立法會議員江玉歡認為，政府應盡早向市民交代相關資料保留時限。

星同類程式 市民可要求删資料

新加坡用於流行病學追蹤的程式TraceTogether列明使用者可主動要求當局刪除已上傳至政府伺服器的電話號碼等個人資料。本港私隱專員公署表示私隱條例無規定港府須提供途徑讓市民選擇刪去資料。

本報向衛生署查詢，署方早前向確診新冠患者收集的行蹤資料何時刪除、市民可否主動要求刪除，獲回覆可參考「安心出行」程式「個人資料收集聲明」及專題網頁。翻查兩個網頁，未見列明市民要求刪除資料的途徑；而確診者的資料在上載時，會經加密處理，不過無列明保留時間上限。

江玉歡促交代何時删行蹤防外泄

立法會議員江玉歡昨回應本報查詢時表示，相關聲明「屬類似市民與政府的協議，我（市民）容許了他（政府）這樣做」，她相信政府會妥善保管所得資料。江建議政府進一步向公眾解釋所得行蹤資料何時刪除、有何措施防止外泄。江又表示，用於流行病學調查的行蹤資料，在完成調查後已沒用途，建議政府在半年至一年間適當地刪除。

內地減掃碼 盧寵茂：撤安心「巧合」

對於疫苗通被指對現時推高接種率成效有限，醫務衛生局長盧寵茂昨於港台《千禧年代》稱，若有其他方法比疫苗通更有效推動接種，當局絕對歡迎，期望社會多鼓勵長者打針，而非發放負面信息「幫倒忙」。他重申未打針長者染疫死亡風險遠高於已打3針的，形容敵人是新冠病毒而非疫苗通，冀公眾不要「搵錯敵人」。

被問到撤銷掃描「安心出行」是否與內地亦減少掃碼措施有關，盧寵茂於商台《在晴朗的一天出發》解釋是因應疫情發展，與內地健康碼沒有絕對關係，然而兩地疫情是聯防聯控，「今次調整可以話係巧合，亦都有一個考慮元素」。他呼籲公眾不要刪除安心出行程式，因市民仍可使用檢測二維碼、出示疫苗通等功能。

（新冠疫情）

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