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東南亞業界訪港 菲：遊客憂被隔離

【明報專訊】政府宣布撤銷抵港者「黃碼」限制，昨正式生效，但維持抵港者在機場抵港當日及第二日接受核酸檢測，及連續5日須快測的安排。旅發局前日復辦大型東南亞旅遊業界考察團，有業者表示抵港核酸測試仍令旅客憂慮，因擔心在港確診後會影響整個旅程。此外，旅發局昨公布將啟動大型全球宣傳計劃，重建海外地區與本港的聯繫。

旅發局前日接待近60名來自泰國、馬來西亞、印尼、菲律賓和新加坡的旅遊業界代表，為他們安排5日4夜行程，包括讓他們參觀M+、故宮博物館及到訪主題樂園，並會與本港旅遊業的代表會面，適逢昨日是他們首日行程，抵港亦獲得藍碼，可進出不同處所。

大馬代表指遲開放 來港客不會多

泰國業界代表Tony表示，本港撤銷黃碼限制令來港旅遊變得更便利，他指新冠疫情爆發前，2019年共有60萬名泰國旅客訪港，相信明年來港的泰國旅客可回復至40萬。菲律賓業界代表Dolly則認為，抵港須核酸檢測的要求仍會令旅客憂慮，因擔心在港確診後會影響整個旅程；馬來西亞業界代表Vickie指出，香港較其他地方遲開放，相信會有小部分年輕人或喜歡香港的人會「蠢蠢欲動」，但來港的馬來西亞旅客不會太多。

旅發局總幹事程鼎一昨宣布，當局未來有三大策略吸引旅客來港，將啟動名為「Hello Hong Kong」的大型全球宣傳計劃，動用不少於1億元推廣，並陸續邀請其他市場的業界及媒體到訪香港，讓海外地區重新與香港聯繫。旅發局將於未來數星期公布詳情。

旅發局將斥1億全球宣傳

支持酒吧航企送禮吸客

此外，程鼎一表示旅發局會推出優惠吸引旅客，包括會與本地超過100間酒吧合作，讓首一兩個月來港到指定酒吧的旅客，免費獲得一杯歡迎飲品；旅發局亦會支持機管局及航空公司送免費機票吸客。旅發局亦將舉辦大型盛事，程鼎一指未來一年將有超過200項盛事、逾100個大型會議及展覽在港舉行。

（新冠疫情）

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