港聞

港聞二

抵港獲藍碼方便堂食 有旅客批安排混亂

【明報專訊】政府進一步放寬防疫措施，包括昨起撤銷入境香港人士的「黃碼」限制，即抵港後於機場做核酸檢測時，便獲發「臨時藍碼」，可以進入餐廳等處所。不少抵港旅客歡迎新安排，認為可減少出行限制。不過，有早前已抵港旅客因沒有針卡未獲得藍碼，一直只能在食肆外等待入內用膳的親人；亦有抵港旅客覺得「臨時藍碼」的安排混亂，需記者協助才取得藍碼。

親友有碼無碼 分隔店內外

來港公幹的旅客Tianci，昨帶同就讀小學的兒子到機場接朋友機，更即場協助友人獲取藍碼。其早於14天前已抵港的兒子，於內地注射疫苗，但未有針卡，故至今仍未到過本港餐廳堂食，昨亦未能一同進入餐廳。Tianci稱，只逗留香港數天，本應準備與兒子到主題公園遊玩，惟因其沒有針卡，故對未來數天不知可到哪裏去感沮喪。Tianci的友人則在昨日抵港後獲藍碼，她及友人進入餐廳用膳，遺下兒子於餐廳外等候。

檢測後發文件 沒解釋如何取碼

在首爾旅遊後返港的市民劉先生表示，認為取消「黃碼」限制後較方便，至少他不用回港後兩天都進食外賣，現可隨時外出用膳；又稱由於擔心傳播風險，故未來兩三天都不會跟朋友見面食飯。

此外，有人覺得轉「臨時藍碼」的安排混亂，從加拿大返港探親的何先生與太太一度於餐廳門外研究如何轉「藍碼」才可進入餐廳。兩人是疫情以來近3年首次回港，何太指不清楚如何獲取藍碼，更忘記應用程式「安心出行」的模樣。她又稱於機場完成核酸檢測後獲發紙張，解釋如何下載抵港後所需資料，惟職員並未講解實際如何操作，她建議應解釋清楚如何取得藍碼，幸好及後經記者解釋後，兩人終獲取藍碼用膳。

（新冠疫情）

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