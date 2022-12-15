放寬入境 航企未擬重返加快復飛 學者：航線被搶走 短期難收復 旅議會：取決內地通關

國際航空運輸協會（IATA）北亞區副總裁解興權回覆查詢時稱，本港取消黃碼是復常的一步，冀最終能撤銷所有防疫，亦預料航空公司需時將航班和人手調回本港市場。本報昨向多間航空公司查詢會否重新部署航班，維珍稱因應俄羅斯空域持續關閉，維持撤港決定；星航將按原定計劃於本月中恢復每日兩班機前往新加坡，下月中增至每日3班，旗下酷航於明年元旦起增至每日兩班；英航維持下周一（19日）恢復每日一班機來往倫敦。阿聯酋和卡塔爾航空至截稿前未回覆。

IATA料需時調回航班人手

國泰擬2024年返疫前水平

國泰航空顧客及商務總裁林紹波稱，正增加客機運力及恢復航點，預計前往日本及東南亞等地的需求會延續至農曆新年。國泰預期客運量今年底可恢復至疫前三分之一，明年底至七成，目標2024年底可完全復元。

行政會議成員陳清霞形容，撤銷黃碼變相對外通關，鼓勵更多商務旅客和遊客訪港，促進本地經濟和商業活動，特別對旅遊、零售業、餐飲及相關服務業是一大喜訊，是香港步向經濟復常的一大步；港府及業界應加強海外推廣，讓外地人知道香港已全面開放。

另一行會成員林健鋒昨於港台《千禧年代》稱，撤銷黃碼對旅客和外資企業是放下心頭大石，且外資對本港「不走回頭路」有很大信心，料本港經濟將一路向好。

專家：航空業復常視內地開放度

中大航空政策研究中心高級顧問羅祥國表示，國泰佔本港航空市場一半，其他航空公司恢復速度更慢，料明年底來港人數最多只能恢復至疫前七成，並稱以往機場使用人次有一半是轉機客，大部分進出內地，故航空業復常視乎內地對外開放程度。

中大商學院亞太工商研究所名譽教研學人李兆波稱，本港距離恢復國際航空樞紐地位仍差很遠，目前主要需求來自港人出外旅遊，海外旅客寧選毋須檢測的地區，加上與內地通關未有確實進展，不少航線航點已遭搶走，本港難於一至兩年內收復失地，亦未必能恢復至疫前水平。

旅遊業方面，旅議會主席徐王美倫昨於港台《千禧年代》預料，未來一個月旅客量稍增兩至三成，至農曆新年不會大增。旅議會總幹事楊淑芬向本報稱，新一輪放寬措施較吸引自由行旅客，惟未撤銷措施仍窒礙旅客來港意欲，例如自由行客抵港第二日後要找地方做檢測非常不便，強烈期望下一步可取消。

旅議會指隔離口罩令損來港意欲

另外，旅客一旦染疫須在指定酒店隔離至少5天，楊相信遊客對此仍有保留，惟明白政府不能任由患者「周街走」。她相信亞洲旅客能接受繼續戴口罩，因為日本和泰國人等在當地仍自律戴口罩，惟歐美旅客則較反感。她續稱，疫前內地人佔本港旅客七至八成，而海外旅客以往會來港逗留數天再到其他內地城市，強調一日未能與內地通關，「做極都只係得兩成」。

港大感染及傳染病中心總監何栢良於同一節目建議改以快測代替入境核酸檢測，入境者感染的變異病毒株與本地個案無異，可改為加強監察本地個案。

明報記者

（新冠疫情）