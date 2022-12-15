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Google：不人為操控搜尋結果 外交部：有義務傳正確信息

【明報專訊】港府要求Google修改「香港國歌」搜尋結果，Google昨日首次發聲明回應，發言人向本報稱，Google並不會人為操控網上搜尋次序，而為履行最大程度資訊流通的承諾，除了Google政策下特定理由外，不會移除搜尋結果。另邊廂，中國外交部發言人汪文斌稱，國歌是國家象徵，代表國家尊嚴，中方支持特區政府「堅定維護國歌尊嚴」。汪又說，「互聯網企業有義務向大眾傳遞正確信息」，而非聽任錯誤信息傳播誤導民眾。

鄧炳強稱再去信 「用盡方法糾正」

保安局長鄧炳強昨日表示，必定會再次去信Google，強調政府會「用盡一切方法糾正錯誤」。鄧早前稱，Google拒絕港府要求將《義勇軍進行曲》一曲置頂。Google發言人稱，Google每日處理數以十億計的搜尋查詢，所以系統設計成自動呈現相關、高質素及有用的資訊，並不會人為操控有機的搜尋結果。發言人稱，會繼續與港府溝通，解釋平台及移除政策的運作。

另一邊廂，港府引用歐洲法院日前涉Google「被遺忘權」裁決，佐證Google已有現行機制處理錯誤資料。就私隱事宜法向歐盟提供意見的歐洲個人資料保護委員會（EDPB）秘書處回覆本報查詢時說，無法評論對裁決的解讀，但指出一般而言，「被遺忘權」及相關案例適用於處理「個人資料」。

行會成員湯家驊警告，若Google在港府警告、及明知《願榮光歸香港》涉分裂國家下拒絕修改搜尋結果，至少是協助分裂國家，有可能違反國安法。

相關字詞﹕外交部 國歌

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