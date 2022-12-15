精進承建 工字鐵突塌奪命 工人獨自清拆 工會：接連出事係管理問題

勞處令停工 長實：已督促承建商善後

勞工處表示，已即時派員到場調查，已向承建商發出「暫時停工通知書」，停止在地盤內切割及拆卸橫向牆身承托的工字樑，直至處方信納承建商已採取措施消除有關危害。地盤發展商長實回覆本報查詢時稱，對事件深感遺憾及難過，已督促承建商全面配合調查及善後，不宜作其他評論。精進至截稿前未有回覆。

事發昨早11時許，55歲工人陸偉英在涉事地盤的地庫拆卸橫向牆身承托時，被一支塌下的長2.5米工字鐵壓住上半身，工友發現後報警。消防到場後花約一小時將他救出，送院搶救不治。據了解，事主負責以「風煤」切割工字鐵，事發時獨自工作。

遺孀：三口逾年未團聚 原冀新年通關相見

遺孀陸太表示，丈夫為鐵器工人，負責燒焊等工作逾20年，月入約4萬元，會隨公司在不同地盤工作，過去從沒發生意外，「老細都鍾意搵佢幫手」。昨早收到消息時她仍心存僥倖，「大不了無咗手無咗隻腳……估唔到會咁，最後一面都見唔到、講句說話都講唔到」，暫仍未知事發經過，待今日與承辦商會面了解。陸太說，正在廣州讀大學的兒子在新聞得悉意外，正趕回香港，感嘆丈夫努力工作只為支持兒子升學，一家人自去年起沒見面，新年如可通關，就計劃北上相聚，「估唔到𠵱家……」

工權會：唔係發生邊類意外就只檢討嗰樣

精進轄下地盤不足百日再發生致命意外，工業傷亡權益會總幹事蕭倩文對此感憤怒，稱公司要嚴肅正視整體地盤安全管理問題，包括分判制度等，「唔係話邊類型意外發生，只係檢討嗰樣」。建造業總工會理事長黃平表示，在安達臣道意外後他曾巡視東源街地盤，批評精進地盤接二連三出意外，「明顯係管理問題，冇得抵賴」。

翻查資料，精進母公司興聯集團今年5月發新聞稿，指精進獲長實批出油塘東源街住宅建造工程合約，事發地盤所在的A區擬興建一座23層高住宅大樓、兩層高地牢停車場及一層高平台會所，精進負責建築及樓宇室內裝修、外牆飾面、屋苑內道路。

秀茂坪安達臣道地盤9月7日發生3死6傷塌天秤意外，勞工處事後要求承辦商精進轄下10個地盤停止天秤運作，除事發地盤外的9個地盤已於10月下旬至11月上旬復工。另外，發展局及房委會分別暫停其投標資格。