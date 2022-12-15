稱靠承建商申請常現延誤 建造商會盼政府主動輸勞

冀合約前期取配額 免「餸食晒飯先到」

林健榮說，輸入外勞「不嬲都有」，2016年兒童醫院工程已曾輸入。他希望政府能統一及主動做輸入外勞政策，如只靠個別承建商透過補充勞工計劃申請外勞，情况如「啲餸嚟咗但飯未到，到啲餸食晒啲飯先到」。他解釋，不同工程時段需要不同工人，有些工種「一開地盤就要」，如接到地盤工作才可申請外勞，到申請到他們抵港時，該工種已不再需要，因已完成該階段工序。他強調保障本地就業勞工情况後才需申請外勞，且並非所有工種都有需求。

中高齡就業計劃去年3340宗 5年高

另外，勞工處昨回覆議員查詢時，公布「中高齡就業計劃」最新數字，2021年該計劃下「40歲至59歲」及「60歲或以上」就業個案回升，分別有2445及895宗（2020年分別有1768及492宗），總數3340宗，是2017年起5年來最高。按行業劃分，最多是地產及商用服務業，共842人；建造業共127人最少，「其他」則有182人。勞工處表示，截至今年9月，該計劃下接受在職培訓僱員中，約80%留任期4個月或以上，67%留任6個月或更長時間。