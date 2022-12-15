業界籲勿集中「內援」 勞福局：無設限但文化較合適

另外，基於保安考慮，特別計劃不適用於阿富汗、古巴、老撾、朝鮮、尼泊爾和越南國民，做法與現行的補充勞工計劃相同。

安老服務協會主席陳志育以其經營的其中一間合約院舍為例，該院舍有200多個宿位，以往不能輸入護理員，人手緊張得需每隔兩周編更，直至第五波疫情政府有時限放寬輸入護理員，院舍申請輸入約20至30名內地護理員，短暫紓緩人手問題，現時可每個月編更，未來打算透過特別計劃申請輸入護理員。經營8間安老院的李輝說院舍長期缺人，會繼續申請輸入護理員，但強調會優先聘請本地人。

社聯料新援多由私院佔據 盼當局支援磨合

香港社會服務聯會歡迎政府明年增加輸入院舍護理員名額及擴展至津院，期望特別計劃能稍紓緩院舍業界人手荒。社聯估計新增名額大部分將為私營或自負盈虧院舍使用，主要原因在於其本地僱員與輸入護理員比例限制較津院寬鬆，而輸入勞工對津院是新嘗試。

社聯又引述有參與今年5月臨時放寬輸入計劃的社福機構表示，引入外地員工在符合法規、不同工作文化、語言和服務質素方面仍須不斷磨合，期望當局能提供配套支援和培訓。