明年所有院舍准輸勞 審批繞勞顧會 盼額外引援3000 勞界批架空 業界稱杯水車薪

輸勞上限7000現已有4000 另1500空缺本地填

勞福局估算未來3年須額外增加4500名護理員（見圖），為解決人手短缺，擬推特別計劃准所有院舍輸入護理員，獲批輸入護理員配額任何時候不得逾7000人，今年9月底有約1.57萬名護理員，若計及目前約4000名經現行補充勞工計劃輸入的護理員，估算需額外輸入3000名護理員，餘下1500個由本地勞工填補。另邊廂，政府將檢視院舍員工技能和資歷要求，增加本地員工晉升機會，以吸引和挽留人手。

現時補充勞工計劃下，勞工處審視院舍申請後會呈交勞顧會，處長考慮勞顧會意見再決定，但新特別計劃不再諮詢勞顧會，改成立由勞福局、社署和勞工處代表組成的跨部門聯絡小組，以先到先得方式審批，任小組主席的社署署長考慮小組意見後會決定。

土炮外援比例 私院放寬至1：1

當局同時精簡程序，院舍申請時須提交未能招聘本地人手的證明，毋須待勞工處檢視聘用條款後再展開4周本地招聘。至於本地招聘的薪金維持不低於聘請輸入護理員的薪金，聘用輸入護理員薪金也不可低於統計處編製的長者服務業護理員每月工資中位數14,150元。當局預料審批時間由約5個月縮減至約2個月，私院全職本地僱員與輸入護理員比例也由2：1放寬至1：1，以往不能輸入外勞的津院與合約院舍則為2：1。

勞福局：下月諮詢勞顧會 須平衡各界意見

被問若勞顧會反對或未能達成共識，當局會否仍推出計劃，勞福局發言人稱擬明年1月諮詢勞顧會，強調除聽勞工界意見，「個個界別都要聽」，須平衡各界意見，又說最終要有方案解決院舍人手不足問題。至於特別計劃時限，發言人稱「直至7000人填滿為止」，又說7000人並不足夠，「不會去到那一階段就停」，業界長遠仍有人手需要。

勞顧會勞方委員、勞聯副主席譚金蓮批評政府「架空勞顧會」、「捨難取易」，擔憂先例一出日後擴展至其他行業。她說第五波疫情下勞方曾體諒院舍人手嚴峻，同意有時限放寬輸入外勞，勞方「不是攔路虎」，政府應與勞顧會商討而非放棄行之有效的平台。她「呼籲返來勞顧會審批」，並減少特別計劃配額上限，又擔憂放寬所有院舍輸入外勞，將減少院舍改善員工待遇的誘因。

勞聯憂本地員工待遇難升 李輝盼增至近萬

工聯會理事長黃國批評政府一意孤行，未諮詢勞工界便推計劃，又說勞工界講道理，若院舍做足措施仍未能補充人手，也應如常按勞顧會審批的補充勞工計劃處理，而非逃避監督。他促當局先改善護理員薪酬待遇，提升至月薪至少2萬元，同時加強本地培訓。

安老服務協會主席陳志育歡迎特別計劃，但認為當局推算的人手需求數字相當保守，又認為不需要設配額上限，質疑人手需求大於上限，屆時仍會短缺，未能改善人力資源質素。安老事務委員會委員李輝相信計劃有助紓緩人手壓力，但多間大型院舍陸續建成，配額杯水車薪，較理想是上限增至近1萬人。

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