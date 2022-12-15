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港聞二

公院頂住疫彈 醫局歸功新設「應變指揮中心」

【明報記者】年初新冠第五波高峰，公立醫院首當其衝，曾有病人要在院外露天輪候，另要大減非緊急服務。為免慘况再現，醫管局年中成立「緊急應變指揮中心」（HAEOC），將聯網管理層、病牀及人手等資源「七合一」，另自動蒐集不同方位數據以提早預警。近日染疫個案重回過萬宗水平，醫管局服務未有大受影響，醫管局質素及安全總監鍾健禮認為HAEOC發揮相當大作用，另透露目標一年內在各急症醫院設立「醫院指揮中心」，協調院內資源調動。

身兼決策執行 自動蒐病牀重症數據協調資源

醫管局以往就緊急事件設立3層應變架構，其中第一層由聯網或醫院內部自行處理；第二層涉須跨聯網處理事件，由特別工作小組、總辦事處重大事故控制中心（HOMICC）等負責；應對或對公眾構成重大影響事件時將提升至最高層級，要啟動中央指揮委員會（CCC）等應對。

鍾健禮表示，架構多年來行之有效，惟2至3月面對大量院舍患者入院，CCC要處理員工防疫安排、大量病人在急症室輪候等工作，未能及時按照疫情發展決策；HOMICC則權力不足，只可協調未能推動政策。局方檢討架構後於6月成立「緊急應變指揮中心」，能同時決策及執行措施，並實時「攞料」。

醫管局高級行政經理龔澤民補充，指揮中心可自動蒐集病牀使用率、重症數目等數據，實時掌握醫院情况；亦有助統一協調各聯網人手、病牀資源，並會與衛生署等部門合作，改善病人送醫院及暫託中心等流程。

被問太遲成立 「最緊要問心檢討」

鍾又稱，醫管局職員以往主要透過電話「單對單」通訊，新指揮中心集合各聯網高層，另配合特別設計即時通訊軟件，有助各代表即時對話，便利傳達及執行指令。成立中心後，本港8月及近日兩次面對疫情反彈，醫療系統未如年初崩潰，鍾認為局方現可按照數據靈活調動資源，形容中心發揮相當大作用。

被問到今年中才成立緊急應變指揮中心會否太遲，鍾稱大部分人難預料出現第五波第一浪景况，認為最重要是過後有否檢討改善之處，「最重要係問心檢討，唔好樣樣嘢都賴其他人」。

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