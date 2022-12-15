發訊「抱歉請保重」 西裝纖維沾胸圍 圖姦案陳奮不獲訟費

官指自招嫌疑 CCTV證離開時襯衫散開

辯方陳辭稱，被告陳奮（37歲）由始至終明顯沒有任何自招嫌疑的行‍為，控方主要依賴事主X證供作為檢控基礎，沒其他實質證據。辯方亦稱，控方早在初級偵訊階段已知X不能出庭作證，X精神報告亦稱抗拒出庭，控方仍選擇繼續檢控，令被告累積訴訟開支，要求批出被告於初級偵訊、審訊押後及預備審訊的費用。

控方回應陳辭指出，X當時醉酒，而被告送X回家，並逗留逾30分鐘。閉路電視片段顯示，被告入升降機上樓前，白襯衫下襬妥善收於西褲褲頭，鈕扣扣上，但離開時白襯衫下襬拉‍出散開，部分鈕扣解開。此外，被告曾向X發訊稱「今日抱歉，請保重」。X住所客廳桌面套取到被‍告指紋，X胸圍亦發現被告西裝纖維，被告西裝則找到X唾液痕迹及DNA。被告警誡下曾稱：「嗰晚我哋去食飯，佢飲到好醉，我送咗佢返屋企，但係我哋無發生性行為。」

陳方：送事主回家 外套纖維沾家居品不奇

辯方回應稱，閉路電視片段顯示X並非如控方所指那麼醉，且X家傭無聽到任何其他聲音。而被告送X回家，外套纖維留在X衣服及家居物品不足為奇；另被告協助X嘔吐時，X唾液痕迹或留在被告外套，不能明確支持X與被告曾有掙扎。

法官張慧玲判辭稱，X在初級偵訊曾接受辯方盤問，控‍方有理由相信X經治療後可能再次出庭作證，因而一再要求延後審訊，奈何X不願作供。張官完全認同控‍方陳辭，認為被告確自招嫌疑，本案亦有其他證據支持X的指控，駁回訟費申請。

【案件編號：HCCC200/21】