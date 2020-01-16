引述數據成效 煙委會撐加煙稅100%

【明報專訊】今年《施政報告》提出，目標在2025年降低吸煙率至7.8%，香港吸煙與健康委員會昨日建議大幅增加煙草稅100%，並長遠計劃每年煙草稅增幅。委員會表示，本港煙草稅由2015年起連續8年凍結，認為相關建議可即時有效降低吸煙率，並引述過往數據，指政府分別於1983及1991年加煙草稅300%及100%，令吸煙率大幅下降8.4個百分點。本報昨向醫務衞生局查詢，截稿前未有回應。
關注組反對：僅13%會戒煙
吸煙與健康委員會主席湯修齊指出，現時每包捲煙的零售價為62元，而每包捲煙所含的煙草稅為38元，佔煙價61.5%。若煙草稅增加100%，舉例每包捲煙零售價100元，煙草稅會增至76元，佔煙價76%，達至世衛增加煙草稅率至逾75%的建議水平。湯又預料，若煙草稅增加100%，將可為政府下個財政年度帶來約80億元額外收益，並建議當局考慮將收益用作資助多項現行的扶貧、醫療及控煙工作。
另外，委員會委託港大護理學院與公共衛生學院，在今年1至7月以電話形式共訪問5164名受訪者，其中1720人從不吸煙，1725人已戒煙，1719人現時吸煙；發現76.4%的整體受訪者支持明年增加煙草稅，其中從不吸煙者和已戒煙者支持比率較高，分別為83.5%及71.1%。調查又顯示，66.5%現時吸煙的受訪者表示會因捲煙零售價上升而減少吸煙或戒煙。
長遠煙草政策關注組則反對大幅增加煙稅，又引述審計署最新數據指出，僅有13%吸煙者表示因「減少買煙花費」而戒煙，並稱現時本港經濟疲弱及私煙猖獗，認為現階段應以打擊私煙為首要的控煙工作，增加煙稅建議只會「逼煙民入絕路」，變相有更多煙民買私煙。