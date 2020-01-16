引述數據成效 煙委會撐加煙稅100%

關注組反對：僅13%會戒煙

吸煙與健康委員會主席湯修齊指出，現時每包捲煙的零售價為62元，而每包捲煙所含的煙草稅為38元，佔煙價61.5%。若煙草稅增加100%，舉例每包捲煙零售價100元，煙草稅會增至76元，佔煙價76%，達至世衛增加煙草稅率至逾75%的建議水平。湯又預料，若煙草稅增加100%，將可為政府下個財政年度帶來約80億元額外收益，並建議當局考慮將收益用作資助多項現行的扶貧、醫療及控煙工作。

另外，委員會委託港大護理學院與公共衛生學院，在今年1至7月以電話形式共訪問5164名受訪者，其中1720人從不吸煙，1725人已戒煙，1719人現時吸煙；發現76.4%的整體受訪者支持明年增加煙草稅，其中從不吸煙者和已戒煙者支持比率較高，分別為83.5%及71.1%。調查又顯示，66.5%現時吸煙的受訪者表示會因捲煙零售價上升而減少吸煙或戒煙。

長遠煙草政策關注組則反對大幅增加煙稅，又引述審計署最新數據指出，僅有13%吸煙者表示因「減少買煙花費」而戒煙，並稱現時本港經濟疲弱及私煙猖獗，認為現階段應以打擊私煙為首要的控煙工作，增加煙稅建議只會「逼煙民入絕路」，變相有更多煙民買私煙。