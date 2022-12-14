港聞

港聞二

認緩衝器隔9年原廠維修 機電署沒要求港鐵檢查

【明報專訊】立法會鐵路事宜小組委員會昨召開特別會議，討論港鐵接連發生「甩門」及近乎「甩卡」事故。多名議員批評港鐵日常檢查欠妥當，實政圓桌立法會議員田北辰質疑政府監察不力，就緩衝器的檢查密度及方法均被港鐵「牽着鼻子走」，並多次質問政府相隔多少年才將涉事緩衝器寄回原廠大修。港鐵回應，對上一次緩衝器維修是2018年；機電工程署副署長潘國英則被多次追問後，稱「根據一啲文件睇到係（相隔）9年」。

田北辰促儀器檢查代目測

田北辰在會上表示，港鐵每日行走班次冠絕全球，認為緩衝器每9年維修檢查一次屬「荒謬絕倫」，質疑政府有沒有要求「驗密啲」，他建議應縮短至每3年檢查一次。同時，田稱其他可拆卸的配件亦須3年一檢，並須由目前以靜態「目視」的方法，改為以儀器如超聲波檢查。

立法會議員楊永杰亦批評，「港鐵只着重如何賺錢，認為應將港鐵高層的薪酬與鐵路安全掛鈎，以逼港鐵高層重視鐵路安全」。

港鐵回應，董事局已促請港鐵全面檢討資產管理及日常維修，並一直跟隨供應商指引維修緩衝器，將在完成調查後才考慮會否追究供應商責任。港鐵已增加近年投放在資產管理的資源，惟同時承認目前存在人手不足的情况。港鐵又於會上向市民致歉，指出事緩衝器設計獨特，上次檢查為2018年，並會與供應商討論事件成因。

被問港鐵高層懲罰機制

運物局：花紅掛鈎表現

機電署副署長潘國英則在田北辰多次追問下，承認出事的緩衝器每9年才一次大檢，其間沒有要求港鐵要自行檢查。他指出，緩衝器屬精密設計，並按原廠要求，定期送回去大修，並將因應事故巡查，同時積極考慮人工智能檢查的建議。

對於針對港鐵高層制訂懲罰機制，運輸及物流局副秘書長黃珮玟回應稱，現時港鐵董事會在發放花紅時亦有考慮服務表現，未有正面回應港鐵高層會否因事故而扣減人工。

相關字詞﹕港鐵將軍澳線事故 港鐵

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