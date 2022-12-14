5G天秤駕駛室搬地面 遙控30公里外吊機 工人告別如廁安全問題

明報記者 李浮南

建造業議會昨起一連5天在灣仔會展舉行「建造創新博覽會2022」，場內有逾170間參展機構，展示最新的建造業創科技術。新鴻基地產旗下的安輝機械工程有限公司，與科學園的新輝建築創科有限公司合研「5G遙控天秤駕駛系統」，研發團隊昨在會展示範利用新系統遙距操作位處屯門工地的天秤，直線距離達30公里。

偵測障礙物會響警報

在地面設置新系統後，機手只需如常坐在椅上，利用遙控設備操作天秤。前方有5個呈十字設置的顯示屏，其中4個會實時顯示天秤不同角度對出的高清影像；透過「實時感測系統」、「吊重物電子圍欄」技術，吊重物及天秤會以圖像方式在上方屏幕顯示，可以讓操作員實時見到吊運物與障礙物之間的距離，如超越限定的距離，會相應地亮起黃燈和紅燈並響警報，系統亦會提供工地風速、網絡速度、貨物重量等數據。

新系統對天秤機手的資格要求沒有增加，天秤機手同樣須持牌，而操作前亦須人面識別認證，如有非合資格人員坐在椅上，操作系統會暫停運作。研發人員亦會設立保安系統，確保新系統不被黑客入侵，預計明年可正式投入運作。

AI感應 5屏幕5G實時監控

安輝機械工程有限公司機械部經理廖家榮表示，以往操作員要爬上天秤駕駛室，工作環境欠佳，「十幾個鐘喺上高，基本上食飯或其他生理需要嘅嘢都喺上高搞掂，特別係女性更加困難」。他說，安達臣道地盤塌天秤事件亦反映機手工作時面臨極大風險，新系統為他們提供安全工作環境，亦可隨時離開操作區。

廖家榮表示，在5G技術下，網絡延遲僅約40ms，「即係0.1秒（延遲）都冇」，形容新系統是百分百還原駕駛室。他又稱新系統配備AI（人工智能）感應器，當日久失修或堵塞物令機械的震盪幅度異常時，便會通知機手，「機手就唔使睇咁多嘢，（以往）又要望住個鈎吊嘢，又要望住呢個」。