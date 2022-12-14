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港聞二

免費Staycation誘洗錢 學生賣戶口曠課揭發

【明報專訊】警方發現有詐騙集團提供免費酒店食宿，四出招攬傀儡戶口協助洗黑錢，一名19歲男生缺課一周因而揭發事件，並發現其母涉案。警方隨即執法，搗破一個本地詐騙集團，共拘捕10名男女，分別涉嫌串謀詐騙及藏毒，包括一名19歲男主腦及其17歲女友。

銀行戶口換住酒店千元報酬

學生母親同涉案

警方上周三接報，一名19歲中六男生缺課超過一周，男生經校方查問透露上月26日至本月5日均在酒店居住，沒有返家；他又稱早前有朋友介紹「搵快錢」，只需開戶口交出銀行卡並入住酒店，即可獲得數千元報酬。警方調查發現學生母親早前被同一集團招攬成傀儡戶口持有人，涉嫌交出戶口洗黑錢。

拘10人 包括19歲主腦及女友

警方上周五起一連三日行動，在北角、荃灣、觀塘以涉嫌「串謀行騙罪」拘捕7男1女，年齡介乎17至55歲，各人報稱學生、主婦、地盤工人、侍應、廚師及無業，包括缺課學生及其母。另外，前日凌晨在屯門公屋單位拘捕一名19歲就讀大專院校的骨幹及其女友，單位內搜獲8克大麻，相信自用，二人同涉藏毒被捕。

警方形容犯罪集團分工仔細，在社交平台以數千至一萬元不等的報酬及免費酒店食宿利誘市民開戶並出售，其後帶領傀儡戶口持有人入住九龍及港島酒店，要求交出戶口密碼，逗留一周離開，其間24小時監視，入住者可看電視、玩啤牌，禁用電話及離房。房間最多7人同房，4名傀儡戶口持有人被3人監視。

有關戶口涉及13宗發生於6月至12月的本地騙案，當中6宗網上情緣、3宗求職、2宗投資及2宗裸聊騙案，事主共損失54.7萬元，每宗金額由2000至8萬元。警方形容集團行事謹慎，會安排傀儡戶口持有人以自己身分登記入住酒店，相隔一兩日便會換酒店。

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