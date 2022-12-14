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政府今年交22法案 已通過16項 李慧琼：非照單全收

【明報專訊】立法會今日（14日）舉行本年度最後一次大會，內委會主席李慧琼及副主席馬逢國昨日總結過去一年工作。政府本年度至今共提交22項法案，其中16項已獲立法會通過。李慧琼認為，今屆立法會運作暢順，但強調對政府提出的政策及法案不是照單全收，稱議會不是橡皮圖章，會批評政府及提出建設性建議。

李慧琼表示，今屆議會回復理性，行政立法關係良好，被問到會否予外界感覺削弱監察，她稱議會並非對政府提出的政策及法案照單全收，舉例在暫緩追租和修訂反洗黑錢條例，政府有聽取議員意見修訂。她又表示，政府與議員在前廳交流會有良性互動，但強調不能取代其他交流方式。

部分法案未呈 馬逢國：換屆後緩急有別

在22項政府已提交立法會的法案當中，13項在政府立法議程內，政府今日亦會另外提交3項法案首讀，不過，政府今年初向立法會提交的立法議程上，共有37項法案，至今未提交立法會的法案包括《促進環保責任（雜項修訂）條例草案》等。對於政府未能跟上立法時間表，馬逢國認為年初的立法議程由上屆政府制定，換屆後新政府的緩急輕重有別，會影響原本立法時間表。政府或需要更多時間深入研究和草擬部分法例，「正常不過」，他稱，政府整體提交的法案數目沒有減少。

相關字詞﹕李慧琼 立法會內務委員會 立法會

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