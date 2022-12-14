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巴裔棚工首日上班 3米高墮斃 維修豪宅外牆 屋主慈善家朱敬文孫女

【明報專訊】何文田加多利山昨早發生致命工業意外，一名42歲巴基斯坦裔搭棚工（圖三），首日開工為一幢豪宅維修外牆時從約3米高處墮下，傷及頭部昏迷，送院搶救後不治。死者遺下兩子一女，最小年僅兩歲，行動不便。翻查資料，豪宅剛於10月易手，新屋主為慈善家朱敬文的孫女李朱承菁。

警方表示，昨早約11時45分接報，一名巴基斯坦裔男子被發現在九龍城嘉道理道42A號倒臥地上，事主昏迷被送住廣華醫院治理，其後證實死亡。經初步調查，相信事主進行工程時意外由約3米高的棚架墮下，死因有待驗屍後確定。勞工處正調查意外原因，並已向承建商發出「暫時停工通知書」。

據了解，死者一家五口住梨木樹邨，正領取綜援。死者由駿發建築公司聘請為搭棚工人，昨天首日在上址工作，預計工程為期兩日，工作時間由早上9時半至下午6時。工程共有4個工人，一人負責在地上傳竹，兩人負責搭棚，而死者則負責於離地近4米的竹棚上傳遞竹枝。昨日大約上午11時45分，死者正想從棚架離開午餐時，失足由棚架墮下。

綜援戶失支柱 幼子頭創妻兒無助

死者Mohammad Shahsad任搭棚工超過5年，是家庭經濟支柱，菲律賓裔妻子是全職主婦，兩人育有一女兩子，分別為6歲、4歲和兩歲。其中兩歲幼子曾跌傷需接受頭部手術，目前仍行動不便，逢周一至五到復康中心接受物理治療。死者家人早年移民外國，夫妻兩人在港沒有親人，遇上意外後，妻子徬徨無助。

翻查資料，該豪宅在10月10日易手，由李朱承菁以1.4億元買入，她是朱敬文教育基金的董事。翻查蘇州大學官網，李朱承菁是朱敬文的孫女。

■捐助死者遺孀

滙豐銀行帳戶：

571-258656-001

帳戶名稱： CALANTES J E

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