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3議員提議案改組中大校董會 大增校外校董比例

【明報專訊】身兼中大校董的自由黨立法會議員張宇人聯同民建聯劉國勳、工聯會鄧家彪提出議員法案，修改中大校董會組成方式。3人提交立法會的法案建議增加校外校董比例，校外校內校董由現時約1：1，改成約2.1：1；校長及常務副校長須經校董會四分之三成員支持方可聘任，而非現時經大學校董會聘任。新思維立法會議員狄志遠表明反對草案，批評建議中校內外校董比例懸殊。有學生則形容重組方案比2016年更「辣」。

3名議員提出修訂《香港中文大學規程》，當中有8項建議，包括大減校董會人數，由現時55人減至34人，校內校董由27人減至11人，校外校董則由28人減至23人；校董會主席亦由現時經校董提名指定組別的校外校董，改由特首直接委任。校內校董方面，建議提出分別增設兩名教職員及學生校董，包括學生會會長。

段崇智：非針對自己

中大生：較2016年方案更辣

中大校長段崇智續任曾引起爭議，今次建議日後校長聘任須經校董會四分之三成員支持。段崇智昨出席一個論壇後回應，校董會改組由2009年討論至今，不認為修訂針對他。中大校董會昨發聲明稱，聽取3名議員建議後同意成立專責小組，進一步諮詢各持份者意見。

1990年代曾任中大校董的狄志遠表明反對新改組方案，憂慮校外校董遠多於校內校董，未能體現院校自主。他又質疑，如果因為段崇智續任爭議而修改校長聘任方式，是將事件政治化，予外界感覺針對個人。中大「聯書院學生會平台小組」召集人葉子駿則認為，今次較2016年的重組方案更「辣」，冀有更多時間諮詢持份者，又說大幅削減書院代表席位，有違中大書院制特色，亦質疑學生校董權力受限。

另外，嶺大校董會亦建議修訂《嶺南大學條例》，繼收回學生會場地後，將剔除條例內所有學生會的定義，並取消由學生會長擔任校董會當然成員及諮議會成員安排，建議由本科生互選再經校董會委任產生本科生校董代表，同時增設研究生代表。

相關字詞﹕嶺大 中大校董會

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