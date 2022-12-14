石屋藏千彈頭 3野戰迷囚16至32月 還押逾兩年超刑期 即時釋放

3名被告依次為香港高等教育科技學院學生蔡康橋（25歲，現年，下同）、香港知專設計學院學生鍾浩軒（26歲）、咖啡店職員林嘉勤（25歲）。蔡被控無牌管有彈藥、管有炸藥兩罪；鍾被控無牌管有彈藥、槍械，及將槍械交予無牌照的人管有共3罪；林被控一項無牌管有槍械罪。3人分別被判囚2年8個月、22個月及16個月；惟3人的還押日數已多於刑期，因此即時釋放。

求情稱曾任另案控方證人

辯方求情指出，蔡曾經在一宗審訊中擔任控方證人，認為給予減刑後可即時獲釋。另外，3人的求情信均表示悔意，承諾不會再犯，冀法庭輕判。

案情指2020年3月26日，警方突擊搜查小西灣龍躍徑一間棄置石屋，拘捕3名被告。警方於屋內搜出一發可發射的子彈、共1027枚彈頭及彈殼、8枚炮仗等。警方其後在蔡康橋的住所找到有關自製槍的筆記、軍事書本等，並從其手機中搜出涉案石屋的相片，部分攝於2018年或之前。

鍾浩軒位於小西灣的住所被搜出一枚彈殼，鍾在錄影會面下提及有一支改裝氣槍，惟警方搜屋時未有發現，屋苑保安則於兩天後在花圃發現一個袋裏裝有氣槍，鍾警誡下承認沒有許可證下管有槍支。另警方在林嘉勤位於北角的住所搜出一支氣槍，林在警誡下承認無牌管有槍支，並聲稱向鍾支付4000元，以購買氣槍及改裝。

【案件編號：HCCC 86/22】