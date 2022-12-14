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港聞二

理大內暴動案 4人囚最多53月兩入教導所

【明報專訊】2019年11月警方圍堵理大，17人突圍而出，進入科學館後被捕，其中5男1女否認暴動罪，為首宗涉及理大校內暴動案，6人受審後罪成，昨於區院判刑。法官指出，是次暴動歷時長、規模大，造成公眾滋擾及財政負擔，亦是2019年社會事件中其中一宗最嚴重的案件，兩名較年輕被告判入教導所，其餘4人則判囚50至53個月不等。

被告依次為陳俊邦（23歲，現年，下同）、陳頌欣（19歲）、郭添明（22歲）、羅健洋（18歲）、李日朗（23歲）及袁太林（23歲），案發時各人介乎15至20歲；李及袁分別是理大專上學院及高級文憑課程學生，其餘4人非理大學生。

區院暫委法官黃士翔判刑時指出，本案暴動非即時發生，需要考慮本案的前因後果。他指理大的暴動是由2019年11月11日開始，延續至11月27日結束。黃官續稱，本案暴動明顯是有人周詳計劃佔領理大、供應資源，持續留守進行非法行動，但不能肯定涉事者在理大內逗留多久。及至11月18日早上，約200至300人離開理大。

官：高度暴力規模大 最嚴重案之一

擾交通影響科研 留守助威延亂

黃官稱，理大暴動造成公眾滋擾及公共財政負擔，是2019年社會事件中最嚴重的案件之一。黃官續稱，是次暴動的暴力程度高、規模大，且示威者佔據南橋、北橋，影響紅隧交通，嚴重影響市民生活。另黃官引述理大校監的資料稱，理大受重大損毁，科研及教務受影響，而且對科研教學的影響不能單以金錢衡量，事後亦需動員大量人力修復。

黃官又表示，本案暴動源於2019年6月的《逃犯條例》修訂，其後社會暴力事件不斷，社群關係撕裂；暴動事件更分化社會階層，且理大的暴動，更引發其他如在尖沙嘴發生的暴動事件。

黃官續稱，雖然沒有證據顯示各被告有帶領的角色或做出實際暴力行為，惟他們留在理大，壯大暴動人群的聲勢，藉此鼓吹暴力的非法行為；並指若不是有更多人加入，暴動不會延續如此長久，亦不會造成如此深遠的影響，故各被告的參與是有一定重要性。

被告背景良好 各減刑4月

黃官稱，陳頌欣及羅健洋案發時分別16及15歲，年輕人或受別有用心的人渲染，干犯嚴重罪行，故判兩人入教導所，餘下4名被告則以4年半為量刑起點，其中李日朗手持玻璃樽、衣物染有藍色水漬，黃官裁定他曾身處暴動範圍，故加刑3個月；惟考慮各被告背景良好、等候審訊時面對的壓力，各減刑4個月，李日朗終被判囚53個月，其餘3人則判囚50個月。

【案件編號：DCCC191、192、195、197、199、202/21】

（反修例風暴）

相關字詞﹕區域法院 暴動罪 理大圍城 反修例事件

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