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港聞二

鍾沛權准保釋 官：案件廣為人知 再危國安機會好微

【明報專訊】已還押近一年的鍾沛權昨申請保釋，控方認為鍾是資深傳媒人，在衡量他會否危害國安的「考慮點不同」，反對保釋。《港區國安法》指定法官郭偉健認為案件已廣為公眾所知，再有人邀請他從事危害國安工作的「機會好微」，批准他以現金10萬元保釋。

鍾沛權昨午2時許步出區院囚室，向傳媒鞠躬說「多謝大家」後，返回法院大樓繼續受審。散庭後，鍾沛權及上月獲准保釋的同案另一被告林紹桐在區院正門外停留，讓傳媒拍照，但沒有回應提問。鍾雙手合十稱「唔該晒咁多位，辛苦晒」，隨後離開。

辯方：唯一親人還押 潛逃風險低

郭官另撤銷俗稱「9P」的保釋聆訊報道限制。辯方資深大律師余若薇簡述鍾沛權的背景，提及他在1995年入職《明報》財經版，16年後轉到「主場新聞」擔任總編輯，2015年起在「立場新聞」任總編輯，數年間收入不穩，視乎立場的收益，強調傳媒是其「志業多過職業」。

辯方又重申審訊延誤源於控方沒披露文件，「唔係佢自己造成」，否則案件應已審結；而鍾沛權獲保釋後，會專注處理本案及照顧妻子，即前《蘋果日報》副社長陳沛敏。辯方強調，妻子是鍾的唯一親人，而她已還押逾年，故鍾的潛逃風險極微。

控方指持赤柱物業 保釋金加至10萬

辯方原建議交出5萬元現金保釋，但控方認為鍾全權擁有一個赤柱物業，應施加更高的保釋金，又重申本案針對鍾的證據多，鍾更屬主導角色。

郭官最終將保釋金上調至10萬元，另維持其胞弟的5萬元人事擔保。鍾沛權保釋期間不得離港，須交出所有旅遊證件，每星期到警署報到一次，不得接受傳媒採訪，不得作出任何可被視為危害國安的行為，亦不得組織或參與任何對抗中央或香港政府的活動，或參與任何可被視為危害國安的組織之任何職位。

（港區國安法·立場新聞案）

相關字詞﹕區域法院 保釋條件 鍾沛權 串謀發布或複製煽動刊物罪 立場新聞

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