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未呈逾500立場文 警：主觀篩選不涉案 辯方爭議稱不公平 申永久終止聆訊

【明報專訊】前立場新聞總編輯鍾沛權、時任署任總編輯林紹桐及立場新聞母公司涉串謀發布煽動刊物案，昨於區域法院續審。辯方爭議控方沒有披露多達557篇立場網站文章，對辯方不公，申請永久終止聆訊。警方國安處高級督察解釋，與上司兩度檢視立場網站後，「主觀認為」共587篇文章涉違煽動罪或《港區國安法》，最後篩選出涉案30篇文章交予案件主管，其餘蒐集過的逾500篇文章「與案無關」，故沒有指示下屬交出。

案件上月審訊時，負責截圖的國安處偵緝警員廖浩明（音譯）披露大量截圖沒列作證物，聆訊一度押後，控方最終翻出逾500篇沒交予辯方的文章。控方昨又於庭上透露，新增文章作者包括浸大新聞系前助理教授杜耀明、全國港澳研究會會員陳凱文、葉一知、前區議員林兆彬、「薯伯伯」等。

控方昨傳召廖浩明的上司、高級督察盧健賢作供（見表）。盧稱在去年6月22日，其直屬上司、總督察陳安銘口頭稱接獲情報，得悉立場網站會刪去大量文章，該些文章可能違法。兩人遂檢視立場網站，若文章任何部分如標題、圖片令盧「主觀認為」可能觸犯煽動罪或國安法，他便會列印文章的首頁。

兩警先後挑587篇再篩出30篇

辯方質疑「違法」準則各異

兩人先後挑出553篇及34篇，即合共587篇交予廖浩明擷取截圖。兩人與一名黃姓警司經多次會議，再將該批共587篇涉違法文章選出30篇。關姓案件主管隨後索取涉案文章，盧便指示廖浩明交出該批30篇文章，由於同僚已接手調查，盧指示下屬銷毁所有紙本文章。

盧健賢在辯方盤問下確認，他與陳安銘檢視立場網站時，找出多於587篇涉違法文章，但經兩人審視後，選出587篇文章，而其後案件主管索取涉案文章時，他認為除了最終篩選出的30篇，其餘文章與案無關，故沒指示廖將500多篇文章悉數交予案件主管。

至於文章涉及違反什麼法例，盧健賢稱各人有討論過，但沒有摘下紀錄，最終黃姓警司會決定是否篩走該些文章，而黃沒有明言特定文章違反哪條法例；盧亦認為整個篩選過程只屬前期工作，毋須向律政司索取法律意見。

警：出於好意 唔篩工作更簡單

辯方質疑每名警員對是否違法的判斷或有異，為何不保存所有審視過的文章；盧健賢重申，警隊人力有限，篩選是為審視有哪些證據值得保存，「有問題、敏感嘅就保存」，其餘則對控方無證據價值，強調自己「出於好意做呢個動作，其實我唔篩選，我工作更簡單」。

主審法官郭偉健一度詢問辯方為何斟酌篩選文章的過程，辯方大律師馬維騉解釋，盤問重點是顯示警方篩選過程「不透明、不公平」，且非一時大意刪除文章，而是「有意識、有意圖，明顯思考、考慮過嘅行為」。審訊今續。

【案件編號：DCCC 265/22】

明報記者

（港區國安法·立場新聞案）

相關字詞﹕區域法院 永久終止聆訊 串謀發布或複製煽動刊物罪 立場新聞

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