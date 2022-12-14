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2022年12月14日星期三
港聞二
李家超稱黎案法庭可處理 法庭：等人大 聘英御狀爭議 釋法未列人大常委議程 排期下年9月審
辯方：入境處因「等釋法」拒批御狀簽證
4宗擾立會案 尹兆堅黃碧雲林卓廷認罪囚3至7周
未呈逾500立場文 警：主觀篩選不涉案 辯方爭議稱不公平 申永久終止聆訊
鍾沛權准保釋 官：案件廣為人知 再危國安機會好微
理大內暴動案 4人囚最多53月兩入教導所
612基金5信託人上訴 未知何時審
石屋藏千彈頭 3野戰迷囚16至32月 還押逾兩年超刑期 即時釋放
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巴裔棚工首日上班 3米高墮斃 維修豪宅外牆 屋主慈善家朱敬文孫女
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紙皮夾層藏可卡因 警搗毒品倉檢億元貨
5G天秤駕駛室搬地面 遙控30公里外吊機 工人告別如廁安全問題
認緩衝器隔9年原廠維修 機電署沒要求港鐵檢查
稱將藍10螺絲帽未上緊 土拓署：已派員檢查 研究加固
研究：哺乳港媽蔬果攝取不達標
引述數據成效 煙委會撐加煙稅100%
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大灣區GBA新聞：辦各行業展覽「促銷廣貨」 盼拓產業市場
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【Emily】立會委會傾推動國教 劉智鵬變番嶺大副校
【Emily】警紅隧口大海報 「你今日畀人呃咗未？」
【Emily】曾教來港球手用安心 傅家俊：似被解僱
尊子漫畫
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【明報專訊】（請看附圖）
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