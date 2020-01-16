大灣區GBA新聞：進出口承壓 疫下難拓外貿 粵包機載商家出國搶訂單

明報記者 陳子凌

是次廣東省的「粵造粵強 粵貿全球」促消費行動從11月開始，明年6月結束，就協助企業拓市場方面，《工作方案》提出，支持省內各地政府、展覽機構、行業協會舉辦展會促進消費，以及通過代參展、包機等形式，組織企業參加國內外各類展會，對接國際國內市場需求。

第四季外貿回暖 逢多城爆疫

作為外貿大省，廣東今年進出口承壓，疫情下外貿企業開拓國際市場亦受限。據海關總署廣東分署統計，今年首10個月廣東貨物進出口總額按年只增長1.9%，其中出口年增6.8%，進口下降5.9%。不過，10月當月廣東進出口總額年增7.2%，其中出口增16.5%是今年以來單月表現最好；但進口下降8.5%。第四季外貿出口雖有回暖迹象，但11月包括廣州等省內多個城市爆發疫情，停工停產對外貿企業帶來不小壓力。

為幫助企業破解外貿困局，廣東省率先透過政府包機的方式組織企業參加多場境外展會，鼓勵企業出海搶訂單。10月30日，由省組織的首架「粵貿全球」商務包機，乘載來自47家廣東企業的79名商家飛赴馬來西亞參加廣東（馬來西亞）商品展；11月14日，69家廣東企業共160人乘坐包機赴新加坡參加2022年亞太區美容展。而12月初，廣東省亦包機安排粵企參加在迪拜舉行的第十三屆中國（阿聯酋）貿易博覽會。

推動穗企來港參展 地緣優勢減疫損失

省內各市也陸續重啟海外經貿交流活動，佛山經貿代表團11月24日抵達波蘭華沙，之後前往德國和匈牙利，這也是2020年新冠疫情以來廣東省首個由政府帶隊的境外經貿交流活動團。佛山市商務局長伍慧英表示，此次組團是為回應企業的迫切需求，進一步幫助企業搶訂單、穩市場。除包機出海赴境外參展，廣東省商務廳亦將推出包車境外參展計劃，安排企業赴香港參展，以用好毗鄰香港的地緣優勢，盡最大限度減少疫情對企業影響。

商務部前副部長、中國國際經濟交流中心副理事長魏建國認為，參加海外展與在家坐等訂單效果截然不同。據統計，今年9月到明年3月是海外展覽復蘇的時期，將有400多場不同規模的展覽舉行，只要廣東把握有利時機，組織更多境外參展包機，將有力推動經貿復蘇發展。