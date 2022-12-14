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4宗擾立會案 尹兆堅黃碧雲林卓廷認罪囚3至7周

【明報專訊】目前因民主派初選案還押的立法會前議員林卓廷、尹兆堅及獲准保釋的黃碧雲，於2018至2020年擾亂立法會議會，包括與保安衝突、搶咪發言及重複投票。3人就4宗案件昨天在西九龍裁判法院承認違反《立法會（權力及特權）條例》的藐視罪等，尹兆堅判囚7周，黃碧雲判監4周，林卓廷則監禁3周，其中黃碧雲為首次入獄。主任裁判官羅德泉稱「議會是文明議事的地方」，斥涉事情况為「一場又一場的鬧劇」。

官斥「一場又一場鬧劇」

黃碧雲於去年初選案首度提堂及律政司提出保釋覆核，均獲批准保釋外出。辯方於判刑後為尹兆堅申請保釋等候刑期上訴，羅官批准尹以現金1萬元保釋，及須居住報稱住址，但尹另就初選案仍須還押。

3名被告涉及4案（見表），首案為林卓廷（44歲）、尹兆堅（52歲）承認於2018年6月涉一地兩檢會議干犯「妨礙正在執行職責的立法會人員」罪。次案為尹、黃碧雲（63歲）承認於2020年5月內務委員會干犯藐視罪。第三案為黃另承認於2020年10月，在事務委員會主席選舉干犯藐視罪。第四案為尹承認翌日在另一選舉犯藐視罪。

黃碧雲首判囚 羅致光求情

控方指出，黃碧雲曾為同案被告許智峯吶喊助威，共同目的是阻礙、拖延議程，構成伙同犯罪，猶如暴動，他們毋須知悉另一人有何行為。辯方反對指事出突然，黃未能預期他人行徑；她沒暴力行為、歷時短，非為了私利犯案。

辯方求情稱，黃獲勞福局前局長羅致光及立法會前議員葉建源等寫求情信，丈夫亦稱讚她有責任感，欲改善社會。案發時社會關注一地兩檢，林卓廷、尹兆堅激動「肉緊」才和保安爭執衝突，羅官卻稱毋須考慮討論議題。

羅官判刑時稱，「議會是文明議事的地方」，縱有不同意見，議事卻是嚴肅的，批評案件是接連鬧劇，使議會受不同形式打擾，不能容忍，初犯亦須判監，並認為應視乎個別被告行為量刑。羅官指出，林在首案奮力掙扎，尹上前阻止；次案情况人多混亂且惡劣，有人衝擊保安。羅官不認為黃和許在第三案一唱一和，黃不被視為同伙或負責；至於尹在第四案有組織行事，但不影響選舉結果。

3人認罪減刑後就每罪分別被判監2及3周，雖然4案均在立法會發生，但羅官考慮到涉及不同日子和討論議題，遂將刑期分期執行，終分別判監3至7周。

【案件編號：ESCC2993/18、757、758/21、WKCC 3842/20】

相關字詞﹕妨礙立法人員執行職務 藐視罪 尹兆堅 黃碧雲 林卓廷 特權法 民主黨

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