李家超稱黎案法庭可處理 法庭：等人大 聘英御狀爭議 釋法未列人大常委議程 排期下年9月審

控方申明年1月審

稱料中央認真處理釋法

被告依次為黎智英、蘋果日報有限公司、蘋果日報印刷有限公司和蘋果日報互聯網有限公司，被控串謀勾結外國勢力等罪。審訊原定本月初開始，律政司副刑事檢控專員周天行甫開庭表示，人大常委尚未宣布處理本港特首的釋法請求，控方未能向法庭提交具體時間表，但形容相關部門對釋法持正面立場，相信中央會認真處理。控方申請將案件押後至明年1月3日再訊，以等待釋法結果。

辯方質疑人大或拒釋法

代表黎智英的辯方資深大律師彭耀鴻回應質疑，控方上一次聆訊已申請押後以待釋法，現時再度押後。辯方又稱，雖然特首上月28日建議人大釋法，但本月底召開的人大常委會議的議程中，未提及釋法一事。指定法官杜麗冰就此表示，釋法事宜仍待中央方面的決定，而且人大常委的會議議程可以隨時修訂，「不由我們揣測」（not for us to speculate）。

辯方形容，律政司看來對人大釋法抱持信心，「似乎假設了人大常委猶如橡皮圖章，會按本港特首的要求行事」，不過人大常委經仔細考慮後，可能會拒絕釋法。辯方又稱，正如前律政司長公開撰文所指，人大未必需要釋法。杜官認為，一旦人大宣布釋法，各界可以透過不同渠道知悉事情進展，控辯雙方可以商討案件管理會議的日子和重新排期審訊，不必押後至明年1月再訊。

審期方面，控方表示部分去年8月被定罪的證人將於本案作供，如果無法盡快開審，可能影響他們出庭作供的立場，辯方則要求審期遷就Tim Owen的日程。法官李運騰關注，除本案3名國安法指定法官之外，另有3名法官將於明年1月至5月審理一宗國安法高院案件；如果兩案審期重疊，並非可行選擇。

經各方討論後，杜官將本案重新排期至明年9月25日至11月21日開審，預料歷時40日。此外，本案押後至明年5月2至3日處理辯方的終止聆訊申請，另於明年5月30日舉行案件管理會議。

翻查資料，「12港人」之一的李宇軒及律師助理陳梓華，去年8月在高院承認「串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全罪」後裁定罪成，有關案情提及黎智英為「重光團隊」的幕後主腦。此外，李陳二人和前《蘋果日報》社長張劍虹、副社長陳沛敏等6名前高層的案件，同樣押後待黎智英案審結後才判刑。

前律政司長梁愛詩早前在終院裁決後撰文同意法院裁決，力陳應按本地現有法律程序處理海外大律師來港，並在文末反問：「有人要求釋法。釋哪一條？」

【案件編號：HCCC 51/22】

明報記者

（港區國安法）

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