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2022年12月13日星期二
港聞二
5招助照顧者 「關愛」經濟支援變恒常 勞福局研照顧者專門法律 議員斥落後20年
涉殺長期病女兒 七旬夫婦還押2月訊
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將藍上班日暫順 將隧告別塞車 運署：昨早1/3車駛新路 居民觀望能否持續分流
隧道入口、岔路加指示牌 有原路牌被遮
新路康城25分鐘抵太古城 搭的士省逾10元
7月剛加 「綠的」申落旗再加6元
甩卡事故立會今討論 田北辰：緩衝器9年一檢「荒謬」
渣馬名額增至3.7萬 疫前一半 新一輪防疫鬆綁 李家超料今親自交代
憂人手未及回流 跨境貨車冀執照互認
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黃梓謙李廣宇稱23條可今屆啟動立法
部分未證暴動行為 十一示威8人囚55至60月 官：以群體衡量 燃彈擲警署挑戰權威
理大外19人案開審 控方：手機信息證知暴動現場
救護私了男子囚28月 官批違志向
曾要求送院救治 不獲理會 休班警昏迷車內亡 妻質疑救護錯判屍斑
50公頃以下工程免環評 議員憂發展商「斬件」
巴士撞翻1死10傷 司機認危駕致歉受害者
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【明報專訊】（請看附圖）
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