巴士撞翻1死10傷 司機認危駕致歉受害者

被告事後抑鬱 兩重傷者至今未復元

被告黃永強（59歲）承認的案情指出，案發去年11月18日晚上11時許，他駕駛88K線九巴，車上有11名乘客。巴士途經大埔道大圍段往九龍方向時剷上路口分岔石壆，繼而向左翻側，衝前約8米停下。

男乘客吳展輝頭部嚴重變形，腦漿溢出，當場死亡；63歲林姓女乘客膝蓋骨折並傷及脊椎，至今仍需以拐仗助行及無法工作；20歲姚姓女乘客則肝臟受傷，下巴留有疤痕，雙手至今仍需戴壓力套保護。其餘8名乘客受輕傷。

求情稱已失業 六旬妻任清潔工養家

辯方求情時形容被告原是一名勤勞、殷實的普通巿民，一家過着簡樸生活，惟被告因本案面臨監禁。原定60歲退休的被告已失業，料將失去退休金，已屆六旬的妻子需重投職場，任兼職清潔工，剛考入大學的兒子亦兼職幫補家計。

辯方續稱，被告駕駛涉案路線5年，因一時失誤引致車禍，透過律師向所有受害者道歉，他明白時間不能倒流及逆轉他帶來的傷害，但希望能終結這場悲劇。

庭上另提及被告去年有一次不小心駕駛案底，辯方解釋該次是被告駕巴士時不慎與另一輛車相撞，只是小意外，除此之外被告無任何案底。

【案件編號：DCCC 600/22】