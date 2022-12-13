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巴士撞翻1死10傷 司機認危駕致歉受害者

【明報專訊】大埔公路大圍段去年有九巴翻側釀成一死兩重傷，肇事司機昨日在區域法院承認各一項危駕致他人死亡及危駕致他人身體嚴重受傷罪。案情指出，被告事發前曾搖擺頭部約5秒鐘，而兩名傷者至今未完全復元，其中一人仍需以拐杖助行。辯方求情稱被告事後有抑鬱症狀，又希望向所有受害者致歉。案件押後本月30日判刑，被告繼續還押。

被告事後抑鬱 兩重傷者至今未復元

被告黃永強（59歲）承認的案情指出，案發去年11月18日晚上11時許，他駕駛88K線九巴，車上有11名乘客。巴士途經大埔道大圍段往九龍方向時剷上路口分岔石壆，繼而向左翻側，衝前約8米停下。

男乘客吳展輝頭部嚴重變形，腦漿溢出，當場死亡；63歲林姓女乘客膝蓋骨折並傷及脊椎，至今仍需以拐仗助行及無法工作；20歲姚姓女乘客則肝臟受傷，下巴留有疤痕，雙手至今仍需戴壓力套保護。其餘8名乘客受輕傷。

求情稱已失業 六旬妻任清潔工養家

辯方求情時形容被告原是一名勤勞、殷實的普通巿民，一家過着簡樸生活，惟被告因本案面臨監禁。原定60歲退休的被告已失業，料將失去退休金，已屆六旬的妻子需重投職場，任兼職清潔工，剛考入大學的兒子亦兼職幫補家計。

辯方續稱，被告駕駛涉案路線5年，因一時失誤引致車禍，透過律師向所有受害者道歉，他明白時間不能倒流及逆轉他帶來的傷害，但希望能終結這場悲劇。

庭上另提及被告去年有一次不小心駕駛案底，辯方解釋該次是被告駕巴士時不慎與另一輛車相撞，只是小意外，除此之外被告無任何案底。

【案件編號：DCCC 600/22】

相關字詞﹕區域法院 危險駕駛引致他人死亡罪 危險駕駛引致他人身體受嚴重傷害 大圍 九巴車禍

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