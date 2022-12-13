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50公頃以下工程免環評 議員憂發展商「斬件」

【明報專訊】政府提出改良環境影響評估程序，大型工程項目可以縮減至24個月內完成環評。環境及生態局長謝展寰昨日在立法會被問到「明日大嶼」的環評可縮減多少時間，他透露政府目標是在24個月內完成，至於一般項目更只需18個月。他強調縮減環評程序不會減少公眾查閱期，亦不會影響環評報告質素。除縮減程序，政府亦建議日後需做環評報告的主要工程項目，規模下限由20公頃提升至50公頃，意味50公頃以下的工程項目毋須做環評。

縮程序 明日大嶼環評24月內完成

立法會環境事務委員會昨討論檢討環評程序。民建聯何俊賢表示，政府將需要做環評的工程規模下限由20公頃提升至50公頃，擔心會有發展商將工程「斬件」，將工程規模縮減至50公頃以下，就毋須做環評。他又說，漁農界對現時的環評制度已有很大意見，例舉若一個地點有10項工程，但每項工程各自做環評，對附近魚塘有如「每項工程都輕輕打咗漁民一巴」。

環署：50公頃以下多建屋 少涉大基建

環保署助理署長曾世榮表示，政府在檢討環評條例期間曾檢視過去20多年的項目，發現50公頃以下的項目主要是房屋發展及相關配套設施，較少涉及大型基建如鐵路、道路及填海等工程，認為50公頃以下的指定工程項目對環境改善措施建議不多，故提出將毋須做環評的發展規模下限由20公頃提升至50公頃。

謝展寰表示，政府提出優化環評程序，其中一項措施是建立中央環境數據庫，整合過去針對大型基建的調查資料，「全面睇到（生態）敏感地方分佈」。他說希望及早發現問題，「如果可以在規劃時避晒所有問題，就唔會製造問題，正正係我哋目標」。

環境及生態局提出優化《環境影響評估修例》，目標在明年第一季提交予環境諮詢委員會討論，第二季向立法會提出以「先訂立後審議」方式修例，通過後會立即推行。

相關字詞﹕優化環評

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