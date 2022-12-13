曾要求送院救治 不獲理會 休班警昏迷車內亡 妻質疑救護錯判屍斑

事主何錦華（終年51歲）於2016年10月17日在保榮路警察宿舍外身亡。事主妻子李嘉興的書面供辭指出，她和事主及繼子同住，事主無長期病患，惟同年5月腹痛求醫，其後確診大腸癌三期。事主手術成功後有做化療和覆診，其間放病假。事發當天事主休班，如常去飲早茶，約10時回家看電影。下午近1時，李獲鄰居告知事主暈倒車內。

事主停車至救護到場歷33分鐘

妻：背部斑為化療後遺症

李嘉興作供憶述，她與鄰居落樓，目睹救護員檢查事主頸部，事主臉色無異，狀似睡覺，她返家換衫後再到場，事主遭蓋上白布。李當時對救護員說事主只是暈倒，要求將他送院，但不獲理會，她不見救護員在車外為事主急救。李補充，事前事主背部已出現類似雀斑的斑點，醫生說是化療後遺症。她認為救護員判斷錯誤，促請調查。

死因庭傳召途經發現事主暈倒的同袍作供。警員郭明稱，當時見事主在車內「睡覺」，想叫他回家休息，但對方一動不動，於是報警；警長陳錫波則用單車氣泵擊破車窗。警長黎文藝供稱，他當時搖動事主肩膀，其皮膚冰冷但不僵硬，相信是冷氣開至最大所致。對於有救護員自稱專業及因事主有屍斑，故不會施救，「直情話唔會送院」，黎說感到詫異。郭明供稱，曾告訴救護員剛剛見到事主駕車，無理由有屍斑。

救護出勤紀錄銷毁 官追問原因

時任救護隊目張博榮的供辭指出，他當日下午12時44分接報，到場後見事主頭向後仰；救護主管稱事主無呼吸及脈搏，身體僵硬，腳有屍斑，明顯死亡；張沒留意有人說事主去世多久。庭上指涉事救護員出勤紀錄正本已銷毁，死因裁判官追問原因，稱消防處明知須交予警方，對此不能接受。研訊今續。

【案件編號：CCDI 597/16】

（死因研訊）