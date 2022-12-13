救護私了男子囚28月 官批違志向

求情稱候審做義工獲獎 社會氣氛下犯案

被告歐陽俊輝（現31歲）當時為救護員，他被捕後離職。梁官引述辯方求情稱，被告中五畢業後以投身公共服務為志向，在8年間三度投考救護員，直至2016年獲錄取，可實踐童年夢想。雖然被告因本案離職，但他沒放棄自己，候審期間積極參與義工服務，獲港府頒發感謝狀嘉許抗疫貢獻。親友撰寫的求情信稱，被告是孝順有禮的兒子，僅在社會氣氛影響下犯案。

官：眾人鍥而不捨攻擊如霸凌

梁官判刑指出，本案事主起初被示威者包圍，被告中途加入拳打事主，有記者阻止施襲不果。事主不支倒地、滿身浴血後，仍有人向事主丟磚，最終警方到場放催淚彈驅散。梁官稱，片段拍到示威者以不同形式和物件施襲近9分鐘，這段時間對事主而言實屬漫長；示威者恃着人多勢眾，看來不打算放過事主，「即使事主血流披面亦無動於中，鍥而不捨地襲擊手無寸鐵的事主」，手法十分殘酷。

梁官提及，雖然被告沒使用武器，但作出確實暴力行為，會激化他人加入施襲。對於被告當時任職救護員，卻加入傷害事主，梁官稱其行為令人驚訝，亦令人懷疑他是否熱愛救護工作。梁官採納45個月監禁為量刑起點，考慮被告向事主賠償5330元醫療費用，酌情減刑至42個月。被告認罪可獲三分之一折扣，判囚28個月。被告聞判表示「多謝法官」，向親友揮手道別。

【案件編號：DCCC1019/21】

（反修例風暴）