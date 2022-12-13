理大外19人案開審 控方：手機信息證知暴動現場

開案稱不認罪18人非街坊 一被告：住所步程5分鐘

18名不認罪被告依次為勞俊軒、呂鋒、吳進欣、倪倬傑、蕭竣旻、蕭子慧、蕭穎鈊、黃靖斐、黃紫情、張振鴻、張婉兒、趙泳姿、鍾凱文、古倩誼、黃沅詩、林堅信、李浚維及何羚甄，案發時17至31歲。張振鴻另被控管有物品意圖摧毁財產罪，涉及管有汽油和布等。

控方開案陳辭稱，示威者於2019年11月11日起進佔理大，同月18日市民發起「圍魏救趙」行動營救理大示威者。警方當晚在油麻地碧街設置封鎖區，禁止任何人從彌敦道轉入碧街，示威者四散逃跑。其間警員在封鎖區截停213人，包括本案18名被告。

部分被告手機提「救理大」

控方表示，18人身上分別搜出衣物、膠布、口罩、生理鹽水和醫療棉花等，另有證物驗出含易燃物品。警方搜查被告的手機，發現勞俊軒當晚相約他人前往旺角「救理大」，並要求他人提供「豬嘴」裝備；蕭竣旻則於案發前一日相約他人前往油尖旺參加「和理非」救理大行動。控方指出，根據被告裝備、WhatsApp紀錄等，各人必然身處暴動現場，並知道現場相當危險；雖然無證據顯示被告實際行為，但法庭可憑證據，推斷各人有份鼓勵和促使暴動。

【案件編號：DCCC 443、 576、656/21】

（反修例風暴）