部分未證暴動行為 十一示威8人囚55至60月 官：以群體衡量 燃彈擲警署挑戰權威

一人缺席未判 一為橋牌港隊

本案牽涉9名被告，由於羅偉洛缺席聆訊，法官昨只處理餘下8名被告判刑。8人依次為李翠婷、何善航、楊任濤、方穎雯、宋昭鵬、雷健昌、黃炎元和陳文澤。庭上透露，宋昭鵬是香港橋牌代表隊成員，夢想成為全職橋牌選手，因疫情關係未曾代表香港出賽。

法官張潔宜判刑稱，本案於下午發生，高峰期近千名示威者集結，即使警方多次警告，示威者仍向尖沙嘴警署和警方車輛投擲汽油彈。張官續稱，在場示威者戴上口罩、舉起雨傘和身穿深色衣物，明顯知道行為違法，藉此掩飾身分，而本案多名被告被搜出雷射筆、彈射器等武器，顯然有備而來。

張官表示，本案暴動歷時48分鐘，示威者向警署投擲約10枚汽油彈，令警署附近範圍起火；事件雖無導致嚴重傷亡和財物損失，但對警員安全構成風險，亦會損毁環境。張官接納各被告沒擔任帶領或號召示威的角色，惟稱法庭要考慮示威者整體行為，判處阻嚇刑罰。

7人另裁藏武器罪成 判刑同期執行

張官採納5年監禁為暴動罪的量刑起點，由於8名被告年輕和無案底，酌情減刑3個月；另因楊任濤和黃炎元沒在審訊挑戰控方案情，額外減刑兩個月。此外，張官稱何善航管有伸縮棍和鐵棒，可造成身體傷害和加重暴動的嚴重程度，加刑3個月。張官明白判囚對被告前途造成一定影響，但他們要為行為負責。

對於7名被告的管有攻擊性武器等罪，張官分別採納6至12個月為量刑起點，與暴動罪刑期同期執行。楊任濤和黃炎元均判囚4年7個月，李翠婷、方穎雯、宋昭鵬、雷健昌和陳文澤均囚4年9個月，何善航則囚5年。

暫十一暴動案最重刑期

翻查資料，2019年十一國慶引發多區衝突，多人被控暴動罪，5年監禁為相關案件最長刑期。一對年輕情侶被指當日在沙田牽手逃跑，裁定暴動罪成，法官謝沈智慧判囚4年半。另有3男1女於荃灣干犯暴動及縱火罪成，法官練錦鴻判囚4年3個月至4年8個月。

【案件編號：DCCC 410/20、35/21】

明報記者

（反修例風暴）