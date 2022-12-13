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尚海龍：創科政策欠專業 盼貢獻經驗

【明報專訊】政府銳意發展本港成為國際創科中心，身為本地創科「獨角獸」商湯香港總經理的尚海龍指出，現時政府發展創科的方向「不太專業」，立法會內很少議員了解創科產業，冀協助當局推動創科政策，以自身經驗，協助政府了解哪些產業能在香港落地生根。在內地出生成長的尚海龍拒絕評論六四事件，稱對事件無甚印象，但指出香港有人就六四擺街站、叫口號，「那正正是香港的自由，內地沒有的」。但問到是否支持容許市民繼續集會悼念六四，尚海龍則未正面回應。

稱從未加入共產黨

尚海龍1982年在陝西出生，由於父親於青海工作，他也在當地成長，大學到北京修讀土木工程，2006年來港旅行時已嚮往香港的生活。至2011年，當時任職中國移動的他在機緣下獲安排來港工作，自此定居香港。他報名參選時稱在內地曾加入共青團，但未有回應是否共產黨員，令人對其背景身分增添疑問，但他在訪問再回應稱，自己從未加入共產黨。至於參選有否獲得「祝福」，他說爭取每個提名也很艱難，參選前亦沒有與中聯辦溝通。

擬跟進北都具體規劃

在創科界工作多年的尚海龍在專訪中直言，政府內認識創科產業的人很少，發展創科的方向不太專業，認為需加強協助各大學的創科研究工作，幫助創科產業「落地」。尚海龍說，倘當選，首要跟進「北部都會區」的具體發展規劃，例如劃作創科用途的落馬洲河套區，現在仍是方艙醫院，其長遠土地運用、如何與內地對接等，也未見具體計劃。

今屆立法會已上任近一年，尚海龍認為，議會上欠缺可協助政府發揮本港創科優勢及推動「再工業化」等政策的議員，指議政水平有待提升，「參政議政、良性互動、監督政府的水平，代表你要比政府更專業」。

作為「港漂」，被問到如何評價六四事件，尚海龍說當時年僅7歲，加上他在西部成長，對事件無甚印象，要他評價是不公道。來港逾10年，他說沒有因此對六四有更多接觸，「我來香港之後搵食艱難，開始打工，後來有家庭和幾個小朋友，都幾吃力……我的時間除了家庭和工作，還有社會服務時間，我唔得閒討論政治」。

談六四稱唔得閒論政

拒評可否集會悼念

不過尚海龍認為，香港有更多關於六四的資料，亦有人擺街站、叫口號，認為這是內地沒有的自由。然而，支聯會正被控涉嫌違反《港區國安法》，已連續3年沒有大型集會悼念六四；被問到是否支持容許市民繼續集會悼六四，尚海龍強調支持政府依法保障市民的權利和自由，惟不方便評論悼念六四是否違反國安法。

相關字詞﹕尚海龍 立法會補選

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