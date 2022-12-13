聚焦青年創科政策 候選人談當選首務

明報記者 鄭啟智

李廣宇：反修例輕罪青年可撤案底

反修例運動中逾4000名學生被捕，有意見建議政府撤銷完成服刑青年的案底，協助他們更生。表明重視青年發展的工聯會李廣宇認為，如果被捕青年僅涉及輕微罪行，可考慮在他們出獄後將案底撤銷存檔，倘因非法集結或暴動罪入獄，則要再研究。他認為，「所有人都年輕過，給他們一個機會重新投入社會」。青年是今屆政府工作重點之一，李廣宇稱，倘當選，首要推動培訓青年人才，協助他們向上流動，冀政府增加宣傳本港的發展機遇。

倡宣傳灣區等內地發展

打工仔留港機遇亦多

近年香港出現移民潮，當中離港的不少是年輕人。李廣宇認為，年輕人移民是因為對未來缺乏信心，期望政府從不同方向挽留人才，特別建議當局宣傳本港在大灣區和內地發展的重要角色，以及藉此帶來的機遇，相信年輕人了解後會選擇留港。「青年發展藍圖」快將出爐，他期望「藍圖」着眼於協助青年的生涯規劃。不過，他說不應將全部年輕人推到內地發展，要視乎他們的目標和性格，舉例說，大灣區對創業者而言有龐大市場，但「打工仔」在本港仍有大量機遇。

社會如何復和是青年問題的癥結之一，回望2019年反修例運動，李廣宇說，明白年輕人對民主有追求，他們願意表達意見代表對社會投入，認為其實是好事，但強調應採用合法而非暴力的手法。有意見認為，當局可撤銷已服刑青年的案底，以助他們重投社會，李廣宇強調要視乎入獄者的犯案動機，若涉及較輕微案件可給予機會；至於因非法集結或暴動罪入獄亦可研究，重申要考慮他們的動機和有否收受利益。

今次立法會補選6名候選人中，3人具創科背景，其中黃錦輝和尚海龍獲不少重量級人物提名及站台，二人知名度亦較高，但從事金融科技多年的李廣宇表示，他曾於騰訊旗下子公司擔任管理層，也具創科經驗，強調最終得票才反映候選人真正獲得的支持。

曾參選勞工界落敗

今轉戰仍盼爭勞工權益

李廣宇去年參選立法會勞工界議席落敗，惟當時未有以工聯會名義出戰。他解釋上次因為時間問題，工聯會理事會未趕及通過支持他參選。今次捲土重來，轉戰選委會界別，被問到是否獲得「祝福」時，他回應「沒這回事」，又說參選前沒有與中聯辦溝通。

取消強積金對冲機制和修訂職安健條例等勞工議題在今屆議會面對一定阻力，李廣宇認為立法會勞工聲音較少，期望透過從事不同行業的經驗，擔當勞工界與不同界別的溝通橋樑。他表示，明白目前社會優先發展經濟，對關顧勞工的着墨較少，但期望可壯大議會內爭取勞工權益的力量。