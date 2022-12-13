港聞

港聞二

憂人手未及回流 跨境貨車冀執照互認

【明報專訊】本港跨境貨車今年初起往返內地上落貨，須先在深圳與內地貨車司機接駁，兩地昨凌晨起恢復不設限額的「點對點」取貨安排。有跨境物流業界反映疫情下流失逾六成司機，礙於續牌等問題，難短期內回流，日後貨運量增加恐出現人手荒。落馬洲中港貨運聯會主席蔣志偉昨日與運輸及物流局代表視察口岸，蔣表示已向當局反映業界期望兩地商討駕駛執照互認機制。

恢復點對點上落貨 料運量漸增

跨境司機毋須再於深圳接貨場消毒貨車及轉交內地司機，可直接往目的地上落貨。香港貨櫃運輸業職工總會主席陳迪手向本報稱，各口岸昨陸續取消消毒及貼封條安排，每程車起碼省一兩小時，但暫難預計實際節省多少時間成本。

陳稱之前流失至船運、鐵路或空運的貨品種類多，包括日用品如文具書籍等，料慢慢轉回陸路，貨品價有望降低，惟農曆新年前一兩個月是淡季，料年十五後才有轉變。鮮活食品早前仍經陸路口岸運輸，料食品價格影響有限。

隨着貨運逐步回升，陳憂慮司機不足，疫前業界原本約有1.1萬名司機，現僅餘4000多，部分工友轉行後內地駕駛執照過期，在中港入境限制下難回內地續牌，不能重新入行。他期望兩地商討牌照互認機制，內地承認本港駕駛執照。蔣稱「點對點」公布至實施時間倉卒，不少車輛和司機未準備好，料未來數天流量始增加。他亦憂慮受續領內地牌影響，或致「有車冇人揸」。

運物局回覆稱，署理局長廖振新及運輸署助理署長黃志光昨視察深圳灣口岸及聆聽業界關注，業界稱新安排助跨境司機增加工作和收入。局方稱會密切監察口岸運作，適時與內地商討改善安排。

（新冠疫情）

相關字詞﹕運輸及物流局 陳迪手 蔣志偉 新冠疫情 跨境貨車 點對點

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