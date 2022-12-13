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渣馬名額增至3.7萬 疫前一半 新一輪防疫鬆綁 李家超料今親自交代

【明報專訊】隨着內地推行「新十條」放寬疫情防控政策，港府亦加快腳步鬆綁。據了解，政府最快會於今日宣布新一輪放寬措施，特首李家超或會親自交代詳情。早前一度取消，其後定於明年2月12日恢復舉行的渣打香港馬拉松，參賽名額亦放寬，由原本2.5萬增至3.7萬，為疫情前一半水平。

特首李家超前日回應傳媒時透露，已與醫務衛生局商討，認為可全面檢視有何防疫政策調整，相信局方很快會提交報告。醫衛局長盧寵茂同日亦表示會繼續監察安心出行運作，適時調整，但亦表明會繼續保留該程式。據本報了解，醫衛局已向特首辦交報告，料李家超會在短期內拍板，最快今天有決定。

調整安心等運作 料最快今天決定

本港昨新增14,013宗本地陽性個案，但無礙政府繼續放寬防疫。渣馬籌委會昨公布，參賽名額將由原本2.5萬增至3.7萬。大會表示，渣馬有逾5萬人報名，新增名額將分配予後補名單，名單中的跑手昨午陸續收到電郵通知，中籤的跑手須於本周五（16日）或之前繳款確認。被問到賽事是否維持原有的防疫安排，渣馬籌委會回覆本報查詢時表示參加者均須遵守各項防疫規則及指引，包括疫苗通行證的相關要求，大會正積極籌備相關工作，將密切留意疫情發展。

田總伍于豪：爭取放寬防疫安排

田總行政總監伍于豪表示，籌委會一直希望參加人數可增至3.7萬，因上屆只有1.85萬，為疫前的四分之一，認為今屆可回到疫前的一半，即3.7萬人，循序漸進讓比賽復常。

他說，田總10月底向政府申請增加人數，至本月初獲港府正面回應。他們不會再向政府提出加人數，現時會着手籌備賽事。另有見現時內地與本港亦正進一步放寬防疫，將會因應最新情况向當局爭取放寬更多防疫安排。

鄭泳舜冀其他活動跟隨鬆綁

立法會民政及文化體育事務委員會主席鄭泳舜表示，未聞港府欲放寬其他大型盛事的防疫安排或人數上限，他期望其他活動日後亦可視乎情况放寬限制，但疫情持續，認為亦須平衡。

政府上周四公布，新一輪社交距離措施明天屆滿後，將維持至本月28日。電影院、表演場所、博物館、活動場所及宗教處所等設85%人數上限。

明報記者

（新冠疫情）

相關字詞﹕社交距離措施 疫情防控 新十條

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