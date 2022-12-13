新路康城25分鐘抵太古城 搭的士省逾10元

赴東隧擺脫常塞鯉魚門道

將藍公路通車前最後一個上班日（上周五）早上8時，本報記者於The LOHAS乘的士經將軍澳隧道往觀塘apm，駛至環保大道便塞車，龍尾一度長近1公里至電話機房，塞近10分鐘才到隧道入口，共花約18分鐘到達apm，車費約100元。昨早8時記者再在The LOHAS搭的士往apm，今次經跨灣大橋入將藍隧道，沿途車流不多，行車暢順，約14分鐘便到達，較舊路快約4分鐘，車費略便宜4.4元。

至於往港島，將藍隧道設分支隧道讓駕駛者直達東隧收費廣場，行將軍澳隧道則需經鯉魚門道才可到達東隧入口，而鯉魚門道向來常塞車。記者k在上周五早上8時40分從康城出發，經將軍澳隧道到太古城時亦在鯉魚門道塞車近10分鐘，此前在環保大道駛往隧道入口前亦塞約12分鐘，最終花約33分鐘才到達。記者昨早於同一時間出發行新路，不足半小時可到太古城，且慳了12元，車程更短、車費更便宜。

方國珊：往港島幫助很大

西貢區議員方國珊稱，從實測結果可見，新舊路從康城往觀塘的時間及車費分別不大，估計受路况影響，差別或僅為一兩支交通燈，新舊路對康城居民而言僅為「多一個選擇」，但如往港島，則將藍公路對康城居民有很大幫助，建議盡快增設使用將藍公路過海的巴士線，估計其便利或可令港島上班的居民日後改變出行模式，減少依賴港鐵。

另外，昨有5條行駛將藍公路的新巴士線開通，本報昨試搭其中一條由將軍澳工業邨開出，經康城到旺角、最終到南昌的新巴路線795，由康城到南昌約1小時5分鐘，乘港鐵則48分鐘。