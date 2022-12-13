港聞

港聞二

隧道入口、岔路加指示牌 有原路牌被遮

【明報專訊】將藍公路前日通車，多處道路設計及路牌提示被指存隱憂或不夠清晰，本報昨乘的士行經將藍公路，發現運輸署改動了部分路牌。前日不少駕駛者反映往將軍澳方向隧道內未有清晰指示行車線方向，昨日所見，隧道入口前數百米多了3塊寫有「往將軍澳市中心靠左駛」的臨時路牌，路牌字眼由數張黃色底紙拼貼組成。隧道九龍出口近巴士站分岔路亦多了顯示屏寫着「往九龍無須轉線」，原提示往油塘及重型車輛需在路口靠左駛的路牌則被黑膠袋覆蓋。

運輸署長羅淑佩昨解釋，很多駕駛者前日駛至分岔路附近時表現猶豫，有車輛切線，估計因路牌指示一邊往茶果嶺、另一邊往九龍東，駕駛者誤以為只有一條行車線往九龍，署方前晚已加設指示牌及雙白線，提醒往九龍司機毋須轉線。

本報與香港汽車高級駕駛協會總考試主任戴國棠前日在將藍公路一帶試駕發現多處指示牌問題，運輸署昨就本報提出的問題補充解釋。就寶邑路行車時間顯示器或被行經巴士阻擋，署方稱顯示器與巴士站距離約20米，認為巴士進入巴士站彎時角度上沒阻擋其他駕駛者視線。

隧道往將軍澳方向被指欠指示提醒「往工業邨」可行哪條行車線，署方稱隧道已設4個標誌提示往「市中心」和「將軍澳市中心」。

至於跨灣大橋路面上僅靠左行車線有「往香港島東」道路標記，右方行車線卻無「往九龍」，署方稱往九龍駕駛者可用隧道內兩條行車線，毋須轉線。

相關字詞﹕羅淑佩 運輸署 路牌 將藍公路

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