將藍上班日暫順 將隧告別塞車 運署：昨早1/3車駛新路 居民觀望能否持續分流

明報記者 孫澤芳 鄭律銘

署長：將隧多車但沒塞 車速改善

運輸署長羅淑佩昨在港台《千禧年代》表示，初步觀察將藍隧道有分流作用，據昨早繁忙時間首兩小時觀察，大部分駕駛者仍選擇舊有路線出市區，選擇新路的只有約四分之一至三分之一。她又稱，以往將軍澳隧道龍尾兩公里長，至單車館公園一帶，交通擠塞，行車路段只有時速10公里；昨早同一處龍尾只0.8公里，只是多車，沒有擠塞，行車改善至最快時速30公里。

運輸署回覆本報查詢稱，該署統計昨晨7至8時最繁忙時段，從將軍澳隧道往九龍方向車流約2500架次；使用將藍隧道往九龍方向車流約800架次。

康城居民稱暫續搭港鐵上班

而昨午下班繁忙時間，將軍澳隧道巴士轉乘站一帶交通暢順，部分巴士乘客形容交通時間有改善。住油麻地、於將軍澳工業邨夜更工作的湯先生稱，平日傍晚乘巴士經將軍澳隧道上班時非常塞車，「一架貼住一架」，昨日車流明顯較疏落，「啲車好快可以郁到」，但他關注分車流效果僅屬暫時，實際仍待觀察。在火炭上班的康城居民盧小姐，對將軍澳隧道車流減少能否持續持觀望態度，會繼續乘港鐵返工、下班才乘巴士，避免因塞車而遲到。

將藍隧道啟用首日的周日下午，連接隧道入口的茶果嶺道迴旋處一度擠塞，其後發生私家車相撞交通意外。羅淑佩昨稱，當天下午4至5時該處交通流量是整日最高峰、亦較平日多，同時有交通意外，故造成擠塞，「塞車比較犀利情况是很短暫」。

部分交通燈行人路仍施工

本報記者昨再到茶果嶺道迴旋處現場觀察，自早上8時起至晚上7時交通暢順，周日擠塞車龍未有再現，現場有交通警戒備。迴旋處路旁部分設施至昨早仍在施工，其中茶果嶺道油塘往觀塘方向，有最少3支馬路燈柱貼上「新街燈，待安裝中」字句、燈柱底部未填混凝土，由圍板圍住，並有「小心洞穴」警示紙牌提醒路人，而部分燈柱早上有工人安裝電纜。在茶果嶺村對開行人路仍施工，行人未能通過。

茶果嶺道票控15人 仍見違泊

連接茶果嶺道迴旋處的茶果嶺道一直有違泊問題。羅淑佩昨稱，昨早已於該處拖走一輛違例停泊車輛，並向15名阻塞交通的駕駛者發出定額告票。對於有議員提議增加附近泊車位，羅稱會考慮，但說該處違泊的主要是從事魚類批發等的作業貨車，增加泊車位未必可改善問題，而附近有停車彎位可供停泊，會加強溝通應對。據本報記者觀察，昨午油塘地鐵站外茶果嶺道有最少10輛懷疑違泊車輛，大部分為貨車，部分車輛的告票達3張，早於上周六已發出。