將藍上班日暫順 將隧告別塞車 運署：昨早1/3車駛新路 居民觀望能否持續分流

【明報專訊】將藍公路周日啟用後昨經歷首個上班日，全日交通大致暢順。新道路開通前，將軍澳隧道是將軍澳居民往返市區主要通道，往九龍方向繁忙時間不時出現車龍；本報記者比較上周新路開通前最後一個上班日與開通後首個上班日的早上繁忙時間，該處車流明顯減少。運輸署長羅淑佩昨表示，新設的將藍隧道對舊路有「分流作用」，舊路行車車速亦明顯改善。
明報記者 孫澤芳 鄭律銘
署長：將隧多車但沒塞 車速改善
運輸署長羅淑佩昨在港台《千禧年代》表示，初步觀察將藍隧道有分流作用，據昨早繁忙時間首兩小時觀察，大部分駕駛者仍選擇舊有路線出市區，選擇新路的只有約四分之一至三分之一。她又稱，以往將軍澳隧道龍尾兩公里長，至單車館公園一帶，交通擠塞，行車路段只有時速10公里；昨早同一處龍尾只0.8公里，只是多車，沒有擠塞，行車改善至最快時速30公里。
運輸署回覆本報查詢稱，該署統計昨晨7至8時最繁忙時段，從將軍澳隧道往九龍方向車流約2500架次；使用將藍隧道往九龍方向車流約800架次。
康城居民稱暫續搭港鐵上班
而昨午下班繁忙時間，將軍澳隧道巴士轉乘站一帶交通暢順，部分巴士乘客形容交通時間有改善。住油麻地、於將軍澳工業邨夜更工作的湯先生稱，平日傍晚乘巴士經將軍澳隧道上班時非常塞車，「一架貼住一架」，昨日車流明顯較疏落，「啲車好快可以郁到」，但他關注分車流效果僅屬暫時，實際仍待觀察。在火炭上班的康城居民盧小姐，對將軍澳隧道車流減少能否持續持觀望態度，會繼續乘港鐵返工、下班才乘巴士，避免因塞車而遲到。
將藍隧道啟用首日的周日下午，連接隧道入口的茶果嶺道迴旋處一度擠塞，其後發生私家車相撞交通意外。羅淑佩昨稱，當天下午4至5時該處交通流量是整日最高峰、亦較平日多，同時有交通意外，故造成擠塞，「塞車比較犀利情况是很短暫」。
部分交通燈行人路仍施工
本報記者昨再到茶果嶺道迴旋處現場觀察，自早上8時起至晚上7時交通暢順，周日擠塞車龍未有再現，現場有交通警戒備。迴旋處路旁部分設施至昨早仍在施工，其中茶果嶺道油塘往觀塘方向，有最少3支馬路燈柱貼上「新街燈，待安裝中」字句、燈柱底部未填混凝土，由圍板圍住，並有「小心洞穴」警示紙牌提醒路人，而部分燈柱早上有工人安裝電纜。在茶果嶺村對開行人路仍施工，行人未能通過。
茶果嶺道票控15人 仍見違泊
連接茶果嶺道迴旋處的茶果嶺道一直有違泊問題。羅淑佩昨稱，昨早已於該處拖走一輛違例停泊車輛，並向15名阻塞交通的駕駛者發出定額告票。對於有議員提議增加附近泊車位，羅稱會考慮，但說該處違泊的主要是從事魚類批發等的作業貨車，增加泊車位未必可改善問題，而附近有停車彎位可供停泊，會加強溝通應對。據本報記者觀察，昨午油塘地鐵站外茶果嶺道有最少10輛懷疑違泊車輛，大部分為貨車，部分車輛的告票達3張，早於上周六已發出。