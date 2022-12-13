載荷專家推薦名單 李家超：本月內交中央

稱近年內地對港創科支持助發展

李家超表示，國家宣布啓動第四批預備航天員選拔工作，首次在港澳地區選拔載荷專家，社會反應非常熱烈，港府配合國家展開初選工作，預料今個月內會將推薦名單上報國家。他形容市民參與國家航天任務，從前會覺得遙不可及，但最近幾年，國家開放愈來愈多機會給香港，讓市民有機會一展抱負，實現夢想。他又說，近年內地對香港在創科方面的支持，有助促進香港發展。

中大稱政府直接通知獲推薦者

負責在中大招募的中大研究及知識轉移服務處長徐仲鍈向本報表示，據他了解，政府會直接通知獲推薦的申請人，大學不會知道詳情，他亦不清楚中大有哪名同事獲推薦。本報向創新科技及工業局查詢推薦人數、獲推薦者的專業背景及是否知悉自己已獲推薦等，局方稱沒有更多資料補充，着記者參考特首昨早講話內容。

中央於10月2日宣布開放載荷專家一職予港澳人士參與選拔，港府同月展開為期3周的初選工作，並註明參選人及其家庭主要成員均應熱愛祖國、擁護一國兩制，參選人須持博士學位及有不少於3年科研經驗，不設固定名額。創新科技及工業局長孫東在報名截止後曾透露，該計劃共有120人報名，約四成來自本地大學。