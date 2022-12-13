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5招助照顧者 「關愛」經濟支援變恒常 勞福局研照顧者專門法律 議員斥落後20年

【明報專訊】涉及照顧者的倫常慘案近年不時發生。立法會福利事務委員會昨日討論加強支援護老者及殘疾照顧者，當局提出把經濟援助計劃恆常化及增加暫託名額等5項措施，多名議員批評政府支援照顧者服務零散及欠大方向，制度落後如「蠻荒時代」，認為當局需主動識別高危照顧者，加快推出支援措施，以及在社區設立以照顧者為本的一站式服務。勞福局副局長何啟明（圖）稱，金錢支援或非最需要，更重要的是服務如何到位，會研究針對照顧者設專門法律，並研究與關愛隊合作找出社區隱藏個案。

5招明年逐步推 部分經濟支援加碼

勞福局將於明年起會推出5項措施支援照顧者，包括把關愛基金下4項經濟援助計劃恆常化，部分將會加碼，又會建立一站式照顧者資訊網站及增加暫託名額等（見表）。立法會議員江玉歡批評支援措施不足夠，漠視及不尊重照顧者，亦未有觸及長期病患者的照顧者。她說，其他地區早於20年前已就照顧者設立專門法律，保護照顧者權益，「香港喺呢方面係相當落後，直情係蠻荒時代」。她認為如無實質措施及大方向，「就好似灑鹽同胡椒粉，灑落大海度，乜嘢效果都冇」，悲劇只會再次發生。

何啟明表示，目前法律沒有用到「照顧者」字眼，因香港較多服務在申請上是以家庭為單位。他說當局正研究以專門法律協助照顧者，又稱金錢並或非他們最需要，「錢係幫到少少手，但點樣令服務整合畀有需要嘅人，呢個更加重要」。

批經濟支援僅萬人受惠

狄志遠倡設社區一站式服務

議員狄志遠認為政府提供的服務片面，且與需求落差很大，「做啲嘢就當做咗」。他說經濟支援僅1萬人受惠，但本港長期病患者達24萬，殘疾人達20多萬，特殊學習需要（SEN）學童的家庭有5萬多個家長，共涉50萬人。他批評「一站式資訊網站」未能符合需要，「（老人家）點識喺網上睇呢啲資訊呢」，又指政府常以宣傳作解決方法，「如果宣傳就可以解決啲案例嘅問題，咁呢個世界就好易做人」。

狄志遠建議在社區設立以照顧者為本的一站式服務，社工或護理員以個案經理模式，因應需要提供轉介等服務。他說坊間有機構已有類似服務，要求政府「加碼」。何啟明稱採專用中心或分佈在現有機構各有利弊，例如目前社區有綜合家庭服務中心，「但你要令市民有需要時候去中心，佢會真係諗唔起」。

周小松促房署醫局合作識別高危者

議員周小松認為政府需訂下長遠規劃，建議擴闊對照顧者的定義，「唔好好似關愛基金嘅範圍咁，只限於中央輪候冊入面，支援到嘅人比較少」。他認為目前最需要是年老體弱或患長期病照顧者的情緒支援，認為當局應與房署及醫管局合作，主動識別高危照顧者。

林正財：需重建社區安全網

議員李世榮建議推出「照顧者通行證」，持證者可享交通及購物等優惠。他批評照顧者津貼僅1萬人受惠，且申請門檻高。

議員陸頌雄認為政府應該把握時間，盡快在下個財政年度將照顧者津貼恆常化。何啟明回應表示會加快照顧者的財政支援，但現時有技術問題需要處理。

另外，行會成員林正財昨在一個活動上稱，若照顧者拒絕求助，社署難以得知相關個案，故認為需動員民間力量，重新建立社區安全網，否則「政府做幾多，都會有慘劇發生」。

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