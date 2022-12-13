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港聞二

灣區手記：深圳的先進防疫 ／文：尚東美

【明報專訊】前陣子全國各地疫情爆發嚴重，半個中國處於非正常的封控狀態。像我們的駐站所在地廣州，雖然沒宣布封城或靜默，但實際上大半個廣州已封區。考慮到工作安排和生活需要，只好從外地先回深圳「避疫」一陣子。當時心想，深圳雖然每天都有個案，也應該比廣州好吧。

不過很快發現，深圳在防疫上，可謂「24小時核酸＋場所碼＋網格化管理＋電子哨兵」一個不落。幾乎每個小區門口都守着數個穿著藍色防護服的人員，並設有「電子哨兵」，即必須使用健康碼掃碼，系統自動識別你的核酸信息、健康信息才能進入。系統還同時設有「白名單」，如果是外來人員、非社區居民等白名單外的人，刷碼後會顯示「禁止通行」，要查驗行程碼才能放人。雖然電子哨兵在武漢、上海等地方也有，但論普遍程度可能是深圳特有。

由於我不是常住戶，自然也「刷」不進去。加上出發地有疫情，深圳要求3天居家監測，足不出戶，並且每天派人上門做核酸。這其中最能體現「深圳特色」的是，社區網格員還會在居所門口裝攝像頭，直到第三天才會拆走，不禁慨嘆深圳不愧是先進科技城市的代表，閒錢也比較多。

除此之外，深圳的商城地下街都只關剩少數入口，方便檢查場所碼；蓮花山公園的外圍都用紅色圍板攔起，防止任何人從其他途徑進入公園。還有防控辦三天兩頭給你來電、短訊，提醒你做核酸、戴口罩，比父母還關心你健康，可算是嚴防死守的極致了。

隨着上月底深圳亦宣布優化防疫措施，陸續有部分區域已開始不檢查核酸，嚴防死守也隨着防疫的變化而成為大家的回憶。

文：尚東美

相關字詞﹕電子哨兵 疫情 封控 大灣區 灣區手記

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