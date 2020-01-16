大灣區GBA新聞：全國首批產品5試點城市開售 養老儲蓄最高4厘息 穗居民可買

明報記者 陳子凌

工行推3類：整存整取 零存整取 整存零取

據銀保監及人民銀行今年7月公布的《關於開展特定養老儲蓄試點工作的通知》，自11月20日起，由工商銀行、農業銀行、中國銀行及建設銀行在廣州、合肥、成都、西安和青島5個城市展開特定養老儲蓄試點，期限為一年，並限制每間銀行的養老儲蓄業務總規模最多100億元（人民幣，下同）。

工行是最先推出養老儲蓄產品的銀行，包括了整存整取、零存整取、整存零取3種類型，3種產品再分5年、10年、15年和20年期限。其中，整存整取是一次過將本金存入，到期後一次過收取本息；零存整取是客戶與銀行事先約定一個期限，再每月存入固定金額，到期後一次過收取本息；整存零取則是一次過將本金存入，再按月、季、半年或一年去收取本金，而利息於產品期滿時才收取。至於存款金額方面，整存整取要求的最低存款額為50元、零存整取為5元，整存零取為1000元，而每名客戶存款上限為50萬元。

滿35歲可買 55歲可支取

據廣州工行資料，年滿35歲或以上的廣州戶籍市民才能購買養老儲蓄產品，因此港人暫時無法選購。此外，養老儲蓄產品原則上要年滿55歲方可支取，因此35歲至39歲的客戶只能購買20年期的產品，40歲至44歲只能買15年或20年期的產品，而45歲至49歲可買10年、15年或20年期產品，50歲或以上的才可以選擇5年、10年、15年和20年期限產品。另外，整存零取類型的產品只有年滿55歲的客戶才可購買。

息率方面，以整存整取產品利息最好，廣州、成都及西安均有4厘，合肥和青島為3.5厘；至於零存整取和整存零取的息率，廣州、成都及西安為2.25厘，合肥和青島為2.05厘，均較該行的定期存款利率為高。不過工行表示，由於養老儲蓄產品期限較長，因此養老儲蓄產品的息率會以每5年為一個周期，每5年調整產品利率，而其間利率水平則不會變。除工行外，農行、中行及建行亦將陸續推出自家的養老儲蓄產品。