港聞

港聞二

大灣區GBA新聞：全國首批產品5試點城市開售 養老儲蓄最高4厘息 穗居民可買

【明報專訊】上月20日全國養老儲蓄試點正式啟動，首批特定養老儲蓄產品在廣州等5個城市開售。其中工行率先推出包括整存整取、零存整取和整存零取3種類型的產品，產品期限分為5年、10年、15年和20年，最高利率可達4厘，不過現時只允許有廣州戶籍的市民購買。

明報記者 陳子凌

工行推3類：整存整取 零存整取 整存零取

據銀保監及人民銀行今年7月公布的《關於開展特定養老儲蓄試點工作的通知》，自11月20日起，由工商銀行、農業銀行、中國銀行及建設銀行在廣州、合肥、成都、西安和青島5個城市展開特定養老儲蓄試點，期限為一年，並限制每間銀行的養老儲蓄業務總規模最多100億元（人民幣，下同）。

工行是最先推出養老儲蓄產品的銀行，包括了整存整取、零存整取、整存零取3種類型，3種產品再分5年、10年、15年和20年期限。其中，整存整取是一次過將本金存入，到期後一次過收取本息；零存整取是客戶與銀行事先約定一個期限，再每月存入固定金額，到期後一次過收取本息；整存零取則是一次過將本金存入，再按月、季、半年或一年去收取本金，而利息於產品期滿時才收取。至於存款金額方面，整存整取要求的最低存款額為50元、零存整取為5元，整存零取為1000元，而每名客戶存款上限為50萬元。

滿35歲可買 55歲可支取

據廣州工行資料，年滿35歲或以上的廣州戶籍市民才能購買養老儲蓄產品，因此港人暫時無法選購。此外，養老儲蓄產品原則上要年滿55歲方可支取，因此35歲至39歲的客戶只能購買20年期的產品，40歲至44歲只能買15年或20年期的產品，而45歲至49歲可買10年、15年或20年期產品，50歲或以上的才可以選擇5年、10年、15年和20年期限產品。另外，整存零取類型的產品只有年滿55歲的客戶才可購買。

息率方面，以整存整取產品利息最好，廣州、成都及西安均有4厘，合肥和青島為3.5厘；至於零存整取和整存零取的息率，廣州、成都及西安為2.25厘，合肥和青島為2.05厘，均較該行的定期存款利率為高。不過工行表示，由於養老儲蓄產品期限較長，因此養老儲蓄產品的息率會以每5年為一個周期，每5年調整產品利率，而其間利率水平則不會變。除工行外，農行、中行及建行亦將陸續推出自家的養老儲蓄產品。

相關字詞﹕養老儲蓄 大灣區

上 / 下一篇新聞

5招助照顧者 「關愛」經濟支援變恒常 勞福局研照顧者專門法律 議員斥落後20年
5招助照顧者 「關愛」經濟支援變恒常 勞福局研照顧者專門法律 議員斥落後20年
涉殺長期病女兒 七旬夫婦還押2月訊
涉殺長期病女兒 七旬夫婦還押2月訊
載荷專家推薦名單 李家超：本月內交中央
載荷專家推薦名單 李家超：本月內交中央
將藍上班日暫順 將隧告別塞車 運署：昨早1/3車駛新路 居民觀望能否持續分流
將藍上班日暫順 將隧告別塞車 運署：昨早1/3車駛新路 居民觀望能否持續分流
隧道入口、岔路加指示牌 有原路牌被遮
隧道入口、岔路加指示牌 有原路牌被遮
新路康城25分鐘抵太古城 搭的士省逾10元
新路康城25分鐘抵太古城 搭的士省逾10元
7月剛加 「綠的」申落旗再加6元
7月剛加 「綠的」申落旗再加6元
甩卡事故立會今討論 田北辰：緩衝器9年一檢「荒謬」
甩卡事故立會今討論 田北辰：緩衝器9年一檢「荒謬」
渣馬名額增至3.7萬 疫前一半 新一輪防疫鬆綁 李家超料今親自交代
渣馬名額增至3.7萬 疫前一半 新一輪防疫鬆綁 李家超料今親自交代
憂人手未及回流 跨境貨車冀執照互認
憂人手未及回流 跨境貨車冀執照互認
尼漢疑欠債遭禁錮 警擎槍闖賓館救出
尼漢疑欠債遭禁錮 警擎槍闖賓館救出
聚焦青年創科政策 候選人談當選首務
聚焦青年創科政策 候選人談當選首務
尚海龍：創科政策欠專業 盼貢獻經驗
尚海龍：創科政策欠專業 盼貢獻經驗
黃梓謙：倘當選首要跟進院舍虐兒 陳永光：冀制訂「中醫藥發展藍圖」
黃梓謙：倘當選首要跟進院舍虐兒 陳永光：冀制訂「中醫藥發展藍圖」
黃梓謙李廣宇稱23條可今屆啟動立法
黃梓謙李廣宇稱23條可今屆啟動立法
部分未證暴動行為 十一示威8人囚55至60月 官：以群體衡量 燃彈擲警署挑戰權威
部分未證暴動行為 十一示威8人囚55至60月 官：以群體衡量 燃彈擲警署挑戰權威
理大外19人案開審 控方：手機信息證知暴動現場
理大外19人案開審 控方：手機信息證知暴動現場
救護私了男子囚28月 官批違志向
救護私了男子囚28月 官批違志向
曾要求送院救治 不獲理會 休班警昏迷車內亡 妻質疑救護錯判屍斑
曾要求送院救治 不獲理會 休班警昏迷車內亡 妻質疑救護錯判屍斑
50公頃以下工程免環評 議員憂發展商「斬件」
50公頃以下工程免環評 議員憂發展商「斬件」
巴士撞翻1死10傷 司機認危駕致歉受害者
巴士撞翻1死10傷 司機認危駕致歉受害者
大灣區GBA新聞：36城推個人養老金 類同強積金自願供款
大灣區GBA新聞：36城推個人養老金 類同強積金自願供款
灣區手記：深圳的先進防疫 ／文：尚東美
灣區手記：深圳的先進防疫 ／文：尚東美
辣椒油潑便利店員 教師認罪判社服
辣椒油潑便利店員 教師認罪判社服
尊子漫畫
尊子漫畫
【Emily】紅花嶺擬劃郊園 何君堯倡拓民宿 高球車送老弱登山
【Emily】紅花嶺擬劃郊園 何君堯倡拓民宿 高球車送老弱登山
【Emily】周日市區降至9℃ 大埔上水低見6℃
【Emily】周日市區降至9℃ 大埔上水低見6℃
【Emily】議員關注每隊月僅資助3萬至5萬 麥美娟：關愛隊係義工 盼自尋資助
【Emily】議員關注每隊月僅資助3萬至5萬 麥美娟：關愛隊係義工 盼自尋資助
【Emily】湯家驊染新冠 籲勿完全依賴快測結果
【Emily】湯家驊染新冠 籲勿完全依賴快測結果
【Emily】海洋公園變身芬蘭聖誕小鎮
【Emily】海洋公園變身芬蘭聖誕小鎮
【Emily】廠商會會慶 12集電視特輯介紹成就
【Emily】廠商會會慶 12集電視特輯介紹成就