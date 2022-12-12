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沖繩觀光會議局：直航未來每日一班 首里城待修續迎客

【明報專訊】港人愛遊日本，沖繩觀光會議局會長下地芳郎接受本報訪問，形容香港對沖繩是很重要的市場，新冠疫情爆發前每年300萬旅客到訪沖繩，港人佔其中一成，盼疫後吸引更多港人來訪。疫情肆虐近3年，日本今年10月中重啟免簽證自由行，他說入境本港仍要「0+3」，日本則無限制，有信心吸引旅客，但料需兩年才回復疫情前全盛時期的旅客量。

港要0+3日本不設限 有信心吸客

旅客現時入境日本後毋須檢疫和檢測，打齊3劑新冠疫苗者毋須提供出發前72小時內核酸陰性證明。日本戶外不強制戴口罩，而厚生勞動省建議在公共交通工具、醫院、與長者會面等指定室內場合戴口罩。本報記者上月底到訪沖繩，市面大部分人仍戴口罩。

下地芳郎說，日本重啟免簽證自由行後，沖繩縣及日本10月分別有1200名及60萬名旅客，亦開始有旅行團，相信需時兩年才能回復疫情前全盛時期旅客量。

來往沖繩的國際航線10月起陸續恢復，下地芳郎說，台灣、韓國已有直航，香港目前一周有4班航班，未來將增至每日一班，並希望盡快能與新加坡、馬來西亞和泰國恢復直航。他說港人很喜歡日本，但要設法吸引更多港人來沖繩，因港人首選多數是東京、大阪。

20多年前，下地芳郎曾來港工作4年，還以廣東話提起太古城、跑馬地等地。他笑言港人生活太緊張，乘搭兩個多小時飛機便可來沖繩放鬆度假，相信對港人具吸引力。

各地鬆綁防疫後旅遊業復蘇，被問有何策略吸引旅客，下地芳郎說會與本土的觀光協會合作搶旅客，亦打算到香港宣傳。他透露，2025年沖繩北部將有大型主題公園落成，有大自然和歷奇元素，詳情暫時是秘密。

至於2019年焚毁的世界文化遺產首里城，他透露正殿料2026年完成重建，現時亦歡迎遊客參觀修復工程。

沖繩縣酒店協會副會長坂本公敏表示，沖繩縣有4000多間酒店，近一年日本政府推動當地人本地遊，沖繩酒店入住率已回復至疫情前七至八成，大部分住客是日本人。他說疫下仍有不少新酒店落成，國際航班恢復後，不擔心不夠房間應付。

相關字詞﹕新冠疫情 旅遊業 日本 沖繩 沖繩觀光會議局

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