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港聞二

客量曾減九成 沖繩老店3年不裁員不關門

【明報專訊】位於沖繩縣那霸市的國際通，手信店與食肆雲集，昔日遊人如鯽，但新冠疫情下日本一度封關，海外旅客歸零，部分商舖不敵疫情結業。已經營35年的御菓子御殿國際通松尾店，疫下堅持不裁員不關門，寧願縮短營業時間節省成本，捱過近3年，終等到海外旅客重臨。

國際通人流未回復 有吉舖待租

本報記者本月底到訪國際通，人流仍未回復，沿途部分商舖拉閘或有舖位出租。御菓子御殿在沖繩縣有10間分店，外觀如琉球王朝赤瓦宮殿的國際通松尾店樓高兩層，出售紅芋撻等名產，並設咖啡廳。

御菓子御殿代表取締役社長澤岻英樹憶述，疫情中段很痛苦，店舖一度只剩沖繩縣居民光顧，客量甚至不足疫情前一成。御菓子御殿以往每年約有300萬旅客到訪，依次以中國內地、台灣、韓國、香港最多，港人佔約一成，2018年海外與本地客比例為3：7，爆疫後變為1：9。

被問為何疫下堅持營業，澤岻英樹說，即使經營很辛苦，國際通不少店舖關門，但他寧願縮短營業時間、減少成本，也不想關門，認為總有人來，「不想國際通沒店開」。御菓子御殿觀光營業部部長金城美保說，該店是國際通地標，社長有感關門可能對國際通形象有很大影響，故每日堅持營業。

澤岻英樹說，疫下另一堅持是不裁員，除非員工自行離去，當時有員工擔心旅遊業前景而辭職，最終60人請辭，有觀光部員工則轉職其他部門，現時該公司共有320名員工。

日本今年10月中重啟免簽證自由行，金城美保形容生意終慢慢復蘇，11至12月有韓國和台灣旅行團預約到訪，未來3個月陸續有團，而且10至12月日本不少學校旅行選址沖繩，近月生意已回升至疫情前約七八成。

「盼港人再來嘗紅芋撻」

澤岻英樹表示，雖然旅客逐漸重臨，但不諱言仍感憂心。至於有否新產品吸客，他笑言機器舊、旅遊業復活後工作忙碌，但透露將與北海道白之戀人合作明年1月推出沖繩縣限定產品，也期待港人再來沖繩品嘗紅芋撻。

相關字詞﹕新冠疫情 旅遊業 國際通 沖繩 日本

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