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旅業復蘇起步 東瀛遊：「留人」最重要 「不是一逆境就叫員工走」 生意今復疫前三成

【明報專訊】新冠疫情下旅遊業一度冰封，靠日本團起家的旅行社「東瀛遊」過去近3年經歷旅行團停頓、裁員，又要設法開拓新業務。隨着全球各地復常，本港放寬入境至「0+3」，旅行團重新出發，東瀛遊執行董事禤國全形容旅遊業終正式起動，現已回升至疫情前生意額的三成，冀明年第二季回復至五成，但相信整體旅遊業需時兩年才復常。禤強調「人」對旅遊業最重要，保留一定數量員工，有助復蘇時更快起步。疫下各行業各有困難，他相信總有轉機。

明報記者 陳柔雅 日本沖繩報道

2020年全球爆疫，多國封關，本港入境檢疫期長，旅遊業近乎停擺，禤國全憶述，東瀛遊在疫下嘗試開拓新業務，推出網購平台、線上遊學團，又與航空公司合辦「Flycation」，曾為多間中小學舉辦空中畢業遊；苦候兩年多，今年6月終有首個日本團出發，但直至本港實施「0+3」，生意才現曙光。禤透露，本月至少有180個旅行團，包括日本團、東歐和北歐等長線團。

大阪沖繩酒店疫下開

捱過低潮入住率回升

東瀛遊在沖繩那霸市投資興建的沖繩逸の彩深層水溫泉度假酒店，特地挖掘自家溫泉，惟2020年12月甫啟用便遇上疫情，僅靠本地客，入住率一度僅約兩成，近期回升至約七成。日本今年10月重啟免簽證自由行，東瀛遊主席袁文英與禤國全等高層早前赴沖繩，本月初迎來遲了兩年的酒店開幕儀式。東瀛遊先後在大阪及沖繩投資興建兩間酒店，禤國全說疫下大阪酒店曾停業，猶幸當地有類似香港的「保就業」補貼，亦有公司或學校舉辦活動時會包酒店暫住，隨着旅客重臨，本月入住率回升至97%。

推札幌四國直航迎農曆年假

冀第二季員工達全盛一半

東瀛遊全盛時期有600名員工，疫下遣散全數120名導遊，當時禤國全曾形容「暫時分手」。有35年歷史的東瀛遊幾歷風浪，他說旅行社向來是靠人，雖說疫情難捱，「但3年逆境其實好正常，不是一逆境就叫他（員工）走」，最艱難時仍有160名員工，要確保各部門有人。近期東瀛遊再招募人才，上月舉辦招聘日並首推導遊包薪制，確保每月底薪達2.5萬元，他冀明年第二季員工增至300人。

為迎接農曆新年旅遊旺季，東瀛遊斥資2000萬元與航空公司推出多班直航北海道札幌及四國高松包機。疫後商機處處，禤相信遊學團需求會很大，另有逾百對情侶曾預訂海外婚禮服務，10月起已陸續處理。他說疫下出售多了自由行產品及配套，例如包酒店、車票等，指不少自由行旅客擔心疫情帶來的不穩定性，冀獲旅行社支援。

「港不續放寬 旅客不會來」

「3年應該過喇？」禤國全相信疫情不會反彈，但生意復蘇需航空公司、酒店、地接及人手等配合，料整體旅遊業市場需時兩年回復至疫情前。東瀛遊現時九成為日本團，餘下是歐洲等長線團，禤希望開拓更多長線團，惟部分國際航班未恢復來港，而機位、酒店價格、當地接待公司收費增加，長線團也較疫前貴兩至四成。他亦指由於本港仍實施「0+3」，少旅客來港，影響航班復蘇，部分航空公司仍未與本港恢復航班。他說明白政府有其考慮，但若不再放寬，旅客不會來港。

禤國全嘆康泰結業可惜

「不是少了間，我們就更着數」

疫情未結束，已致多間旅行社人才流失甚至結業，包括扎根本港逾半世紀的康泰旅行社。禤國全慨嘆可惜，「不是少了間（旅行社），我們就更着數，要為整個行業諗」。他認為世紀疫情提醒了他們世界變化很大，要更穩健和有實力，又認為如今證明保留一定數量員工是正確，有助復蘇時可更快起步，對旅遊業來說「人是最重要」。

相關字詞﹕東瀛遊 旅遊業 沖繩 日本 新冠疫情

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