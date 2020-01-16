大灣區GBA新聞：國際課程仍重國民教育 培養學生家國情

「2019年的香港經歷了社會運動，有些香港青少年一講到中國人身分就尷尬、不想提，對社會上要分『顏色』站隊亦感到困擾。」深圳麗林維多利亞學校總校長孔美琪表示，她在香港創辦滬江維多利亞學校之初，就已經舉辦升旗儀式、帶學生到內地考察，「愛自己的國家是應該的」。她未來計劃香港、深圳兩間學校的師生可以互相交流，例如有半年時間一同學習，真正融入對方文化。

香港漢鼎書院創校校監徐莉則稱，「現在主流的國際教育如IB、AP、劍橋，都是建基在英美話語權下，是『別人的課程』，如果不加入中國國家課程元素，真的會把孩子帶偏。」她表示，漢鼎做國際教育融合中國傳統文化的經典、精髓，強調紮實的雙語根基，中文課程「對標」國內人教版（由人民教育出版社出版的教科書版本），「不僅是語文課，而且有中國歷史、中國文化、中文戲劇、中文辯論，用中文課程和活動構建學生的家國情懷」。她強調，現今網絡發達，學生肯定不能閉關自守，要面向世界，學懂文化融合、彼此尊重、多元包容，「這是我們做國際項目的外在表現，內在還是以中國文化作為修身立命的根本」。